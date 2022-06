Kobosko o "rozłamie u Hołowni": absolutna nieprawda, sygnalizująca start sezonu ogórkowego

To absolutna nieprawda, sygnalizująca start sezonu ogórkowego - tak wiceprzewodniczący Polski 2050 Szymona Hołowni, Michał Kobosko, skomentował doniesienia "SE" na temat rozłamu u Hołowni. "Rozłam? Nie ma. Nikt nie opuszcza koła, nawet nie ma takiej dyskusji" - powiedziała PAP posłanka Paulina Hennig-Kloska.

Poniedziałkowy "Super Express" opublikował artykuł pt. "Rozłam u Hołowni". Poinformował w nim, że w Polsce 2050 Szymona Hołowni trwają spory dotyczące konfiguracji, w jakiej opozycja powinna pójść do wyborów w 2023 r., a w kole poselskim najliczniejsza grupa preferuje jedną listę opozycji. Według dziennika, część działaczy i posłów należących do partii jest bliska odejścia przez kurs, jaki obrał Hołownia.

"Jest to absolutna nieprawda, sygnalizująca raczej start sezonu ogórkowego w mediach i polityce" - skomentował te doniesienia w rozmowie z PAP Kobosko.

W podobnym tonie wypowiedziała się Paulina Hennig-Kloska. Posłanka Polski 2050 już w poniedziałek rano odniosła się na Twitterze do informacji gazety, zgodnie z którymi to właśnie ona jest zwolenniczką jednej listy wyborczej i toczy o nią boje wewnątrz koła. Hennig-Kloska ujawniła kopię korespondencji, jaką wymieniała z autorem artykułu w "SE". "Od dawna jesteśmy zwolennikami dwóch bloków po stronie demokratycznej opozycji" - pisała do dziennikarza "SE".

"Rozłam? Nie ma" - zapewniła PAP Hennig-Kloska. "Nikt nie opuszcza koła, nawet nie ma takiej dyskusji" - dodała. "Nie mamy też kreta wewnątrz partii, po prostu próbują nas skłócić od zewnątrz. To tylko i wyłącznie to" - podkreśliła. Zaznaczyła też, że tego typu taktyki polityczne są znane politykom Polski 2050. Wyjaśniła również, że Tomasz Zimoch w ogóle nie rozmawiał z autorem artykułu, a Joanna Mucha nie zdążyła odpowiedzieć na SMS dziennikarza.

Posłanki i posłowie koła parlamentarnego Polska 2050 wystosowali również oficjalne oświadczenie w sprawie artykułu "SE". Podkreślili w nim, że w ich kole nie ma rozbieżności wobec idei list wyborczych w nadchodzących wyborach parlamentarnych ani wobec scenariuszy wyborczych. "Jesteśmy zgodni, że naszym nadrzędnym celem jest odsunięcie PiS od władzy, bo ich rządy szkodzą Polsce i polskim interesom w świecie" - napisali.

Przypomnieli, że Polska 2050 Szymona Hołowni przygotowuje się do samodzielnego startu w wyborach parlamentarnych w 2023 roku i w tym celu powołani zostali pełnomocnicy w okręgach, którzy odpowiadają za przygotowanie partii do wyborczego starcia.

"Jesteśmy zwolennikami dwóch bloków po stronie demokratycznej opozycji, ale nie zamykamy się na inne możliwości" - zadeklarowali parlamentarzyści koła Polski 2050. "Nie odrzucamy żadnych rozwiązać w zakresie taktyki wyborczej, ale kluczowe jest przygotowanie programu naprawy Polski po PiS, wokół którego opozycja może stanąć razem" - dodali.

Oświadczyli również, że pojawiające się w przestrzeni medialnej doniesienia prasowe zostały oparte na nierzetelnych informacjach. Ponadto zamieścili korespondencję SMS między dziennikarzem Super Expressu a rzeczniczką partii, Pauliną Hennig-Kloską oraz między dziennikarzem Super Expressu, a przewodniczącą Koła Parlamentarnego Polska 2050, Hanną Gill-Piątek.