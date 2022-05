Kobosko (Polska 2050): Chcemy przedstawić realną alternatywę wobec obecnych rządów

Chcemy przedstawić realną alternatywę wobec obecnych rządów i taki jest sens istnienia, funkcjonowania i rozwoju naszej partii – mówił w piątek we Wrocławiu wiceprzewodniczący partii Polska 2050 Michał Kobosko. Przedstawił także liderów dolnośląskich struktur ugrupowania.

Nawiązując do czwartkowej decyzji Sejmu o ponownym wyborze Adama Glapińskiego na prezesa Narodowego Banku Polskiego wiceprzewodniczący Polski 2050 ocenił, że mamy dziś w Polsce bardzo niestabilną sytuację polityczną. "To jest coś przed czym przestrzegaliśmy i przestrzegamy widząc, że niestety będzie on miał nadal sporo do powiedzenia w sprawach polskiej polityki monetarnej i drżymy o wartość naszego pieniądza w związku z taką a nie inną obsadą w NBP" - powiedział Kobosko.

Jego zdaniem, w obecnej sytuacji, szansa - a dla innych ryzyko - wyborów przedterminowych nieco się oddaliła. "Ale to nic nie oznacza. Od ponad dwóch lat rząd tzw. Zjednoczonej Prawicy kłóci się ze sobą wewnętrznie i idzie od kryzysu do kryzysu. Po każdym jest słabszy, po każdym widać jak niepewna jest to struktura i jak bardzo jest to struktura obliczona na dzielenie się stanowiskami i łupami" - powiedział Kobosko. Według niego jest jednak duże prawdopodobieństwo i potrzeba, aby przedterminowe wybory się odbyły.

"My chcemy przedstawić realną alternatywę wobec obecnych rządów i taki jest sens istnienia, funkcjonowania i rozwoju naszej partii" - mówił wiceszef Polski2050 wskazując, że wybory odbędą się najpóźniej za 18 miesięcy i - jak stwierdził - nie jest to dużo czasu dla powstającej nowej struktury społeczno-politycznej. "Dlatego przyspieszamy prace i dziś oficjalnie informujemy o starcie naszych struktur politycznych" - dodał.

Koordynatorem wojewódzkim partii 2050 na Dolnym Śląsku i pełnomocnikiem na okręg wałbrzyski został Zenon Madej, przewodniczący Rady Ogólnopolskiej Polska 2050. Pełnomocnikami w okręgu legnicko-jeleniogórskim zostali natomiast Jan Wojtowicz i Grzegorz Stankiewicz, a w okręgu wrocławskim Michał Gołąb i Tomasz Czajkowski.

Kobosko poinformował też, że w Instytucie Strategie 2050 został opracowany dokument o nazwie "Plan dla Dolnego Śląska 2050", który ma być zaproszeniem do dyskusji o strategii rozwoju regionu. "To nie jest dokument zamknięty, to jest wyjście do rozmowy o tym, w jakich kierunkach powinien rozwijać się region, jakie cele długoterminowe i potrzeby ludzi powinny być zaspokojone, które dzisiaj nie są zaspokajane w odpowiednim stopniu" - mówił.

Jak wyjaśnił, plan ten opiera się na tworzeniu w regionie miejsc zrównoważonych, przyjaznych do życia, produktywnych, wyróżniających się oraz sprawnych. Zapowiedział, że dokument będzie teraz konsultowany z wieloma środowiskami.