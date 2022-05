Kochan: państwo ma konstytucyjny obowiązek wspierania rodziców, także samotnie wychowujących dzieci

Senat przywrócił wczoraj obowiązującą od 1993 r. zasadę wspierania przez państwo rodzin, mających nie tylko kłopoty finansowe, ale też samotnych i borykających się z różnymi problemami życiowymi. To jest konstytucyjny obowiązek państwa - powiedziała w czwartek senator Magdalena Kochan (KO).

Senat w środę podjął inicjatywę ustawodawczą, kierując do Sejmu projekt przywracający prawo dla osób samotnie wychowujących dzieci do wspólnego opodatkowania się z tym dzieckiem. Celem projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest przywrócenie prawa osób samotnie wychowujących dzieci do wspólnego opodatkowania się. Uprawnienie to zlikwidowano 1 stycznia 2022 r. w ramach realizacji Polskiego Ładu i wprowadzono ulgę podatkową w wysokości 1500 zł, niezależnie od wysokości dochodów. W związku z tą zmianą do Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynęły liczne skargi od osób samotnie wychowujących dzieci, które poczuły się pokrzywdzone tą sytuacją.

"Wczoraj wieczorem Senat przywrócił obowiązującą od 1993 roku do końca roku 2021 r. zasadę szczególnego wspierania przez państwo rodzin, mających nie tylko kłopoty finansowe, ale także samotnych i borykających się z różnymi problemami życiowymi. To jest konstytucyjny obowiązek wspierania takich rodzin przez państwo" - powiedziała na czwartkowej konferencji prasowej Kochan.

W jej ocenie, zniesienie w ramach Polskiego Ładu możliwości wspólnego rozliczania się rodzica samotnie wychowującego dzieci lub dziecko, w zamian za obietnicę odliczenia od podatku 1500 zł "to nie jest dobre i korzystne dla rodzin rozwiązanie". "Wróciliśmy zatem do możliwości rozliczania się samotnego rodzica z dzieckiem" - dodała.

Zwróciła uwagę, że w grupie samotnie wychowujących rodziców są ludzie, którzy z różnych powodów nie wychowują dziecka z drugim rodzicem - wdowcy, wdowy, rozwodnicy. "Dzieci nie mogą na tym cierpieć" - stwierdziła. "Liczymy na to, że senatorowie i posłowie PiS, którzy rodzinę wymieniają przez wszystkie przypadki języka polskiego i twierdzą, że ją wspomagają, dostrzegą także potrzeby rodzin, w których dziecko jest wychowywane przez jednego rodzica" - powiedziała Kochan.

"Coś, co działało przez niemal 30 lat, ulga rodziców samotnie wychowujących dzieci, została zniesiona. Dlaczego? Można się domyślać, że dlatego, bo państwo chce regulować również nasze życie osobiste. Od pewnego czasu fundamentalistyczne organizacje mają ogromny wpływ na politykę naszego rządu. Chciałabym powiedzieć stanowczo: rolą państwa nie jest dyktowanie jak obywatele mają żyć, jak ma wyglądać rodzina i decydowanie, czy człowiek ma wyjść za mąż czy się ożenić, czy też nie. Państwu od tego wara. Państwo ma wspierać rodziny, szczególnie te, które posiadają dzieci" - podkreśliła wicemarszałek Senatu Gabriela Morawska-Stanecka.

"Inicjatywa ustawodawcza Senatu, która przywraca zasady opodatkowania dla wszystkich rodzin w Polsce - i tych, gdzie jest mama i tata, i tych gdzie jest tylko mama lub tata z różnych względów, to senackie +przepraszam+ skierowane do tych rodziców. Jesteście takimi samymi rodzicami, tak samo kochacie swoje dzieci. Przepraszamy wszystkie osoby w Polsce, które samotnie wychowują dzieci. Kochacie swoje dzieci dokładnie tak samo, a wasze dzieci nie są dziećmi gorszego boga" - mówił przewodniczący senackiej Komisji Ustawodawczej Krzysztof Kwiatkowski.

Poinformował, że w czwartek Senat wysłał projekt ustawy do Sejmu. "Gdyby się jednak okazało, że Sejm się w ciągu tych dwóch tygodni projektem nie zajmie, to już dziś publicznie deklarujemy: taką samą poprawkę wprowadzimy do nowelizacji Polskiego Ładu. To będzie wielkie +sprawdzam+, czy ci, którzy mają usta pełne frazesów o wspieraniu rodziny, tak naprawdę jedyny model rodziny widzą, jako rodzina w której są obydwoje rodziców. Proszę to powiedzieć wdowcom, czy kobietom, które straciły swoich mężów" - dodał senator.

Senacki projekt przewiduje też podwyższenie kwoty kryterium dochodowego pełnoletniego uczącego się dziecka - do 12-krotności renty socjalnej w wysokości obowiązującej w grudniu danego roku podatkowego - pozwalającego na skorzystanie przez rodzica z preferencyjnego opodatkowania dochodów jako osoby samotnie wychowującej dziecko.

"Oczekiwanym efektem projektowanej regulacji będzie nie tylko poprawa sytuacji dochodowej osób samotnie wychowujących dzieci oraz zrównanie ich sytuacji pod względem możliwości rozliczania dochodów z osobami pozostającymi w małżeństwie, lecz także uwzględnienie w polskim ustawodawstwie podatkowym konstytucyjnego prawa rodzin niepełnych do szczególnej pomocy ze strony władz publicznych" - podkreślono w ocenie skutków regulacji projektu.

Uchwalona niedawno przez Sejm nowelizacja ustawy o PIT, która m.in. obniża dolną stawkę PIT z 17 do 12 proc., ponownie wprowadza wspólne rozliczenie z dzieckiem w przypadku samotnych rodziców, którzy skorzystają z półtorakrotności kwoty wolnej, czyli 45 tys. zł. Wspólne rozliczenie zastąpi - wprowadzoną od 1 stycznia 2022 r. w Polskim Ładzie - ulgę w wysokości 1500 zł, która z kolei zastąpiła możliwość wspólnego rozliczania się z dzieckiem. Nowelizacją ustawy o PIT zajmie się teraz Senat. Rząd chce, aby weszła ona w życie od 1 lipca.