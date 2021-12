Kofeina poprawia reakcję na poruszające się cele

Kofeina istotnie zwiększa naszą czujność i dokładność, jeśli chodzi o wykrywanie i śledzenie poruszających się obiektów - ustalili naukowcy z Kanady. Substancja ta poprawia również czas reakcji.

Wyniki tego pierwszego na świecie badania poświęconego wpływowi kofeiny na dynamiczne umiejętności wzrokowe opublikowano w czasopiśmie "Psychopharmacology" (http://dx.doi.org/10.1007/s00213-021-05953-1).

"Wiele elementów naszego otoczenia jest w ruchu - mówi dr Kristine Dalton z Waterloo's School of Optometry & Vision Science, główna autorka badania. - Z poruszającymi się obiektami mamy do czynienia chociażby podczas przechodzenia przez ruchliwe skrzyżowanie czy nawet spacerowania między półkami w sklepie. Testowanie ostrości wzroku w warunkach dynamicznych może więc dostarczyć więcej informacji o naszej sprawności funkcjonalnej w tych sytuacjach niż tradycyjne, statyczne pomiary ostrości wzroku".

Jak wyjaśnia badaczka, ostrość wzroku, zwana również ostrością widzenia, odnosi się do zdolności danej osoby do wykrywania i rozpoznawania drobnych szczegółów otaczającego nas świata. Może być mierzona w warunkach statycznych lub w ruchu.

"I chociaż już od jakiegoś czasu wiemy, że kofeina zwiększa prędkość szybkich ruchów oczu, to nie wyjaśniono dotychczas, w jaki sposób usprawnia ona przetwarzanie wzrokowe i ułatwia wykrywanie ruchomych bodźców. My postanowiliśmy to zbadać metodami testowania dynamicznej ostrości wzroku" - opowiada współautorka publikacji Beatríz Redondo z Uniwersytetu w Granadzie (Hiszpania).

Testy prowadzono na ochotnikach, których podzielono na dwie grupy. Grupa pierwsza raz dziennie przyjmowała kapsułkę z kofeiną (4 mg/kg), a druga połowa kapsułkę placebo. Naastępnie za pomocą pomiaru komputerowego oceniano dynamiczne umiejętności ostrości wzroku każdego uczestnika (60 minut przed i po spożyciu kofeiny).

Okazało się, że uczestnicy, którzy spożyli kapsułkę z kofeiną, wykazywali znacznie większą dokładność i szybkość podczas identyfikowania małych obiektów (bodźców) ruchomych. Oznacza to, że kofeina pozytywnie wpłynęła na przetwarzanie przez nich bodźców wzrokowych i podejmowanie decyzji. Naukowcy zauważyli jednocześnie, że prędkość ruchów gałek ocznych oraz wrażliwość na kontrast, które są związane z dynamiczną ostrością wzroku, również były zależne od kofeiny.

"Nasze odkrycia pokazują, że spożycie kofeiny może być pomocne dla poprawy funkcji wzrokowych człowieka, zwiększając jego czujność i uważność - podsumowuje dr Dalton. - Dotyczy to zwłaszcza tych krytycznych, codziennych sytuacji, takich jak prowadzenie samochodu, jazda na rowerze lub uprawianie sportu, które wymagają od nas nieustannego zwracania uwagi na poruszające wokół się obiekty i szybkiego podejmowania adekwatnych decyzji".