Kolędnicy Misyjni w tym roku pomogą dzieciom w Kazachstanie, Kirgistanie i w Uzbekistanie

Pieniądze z tegorocznej zbiórki prowadzonej przez Kolędników Misyjnych zostaną przeznaczone na pomoc dzieciom z Azji Środkowej - w Kazachstanie, Kirgistanie i Uzbekistanie – poinformował dyrektor krajowy Papieskich Dzieł Misyjnych w Polsce ks. Maciej Będziński.

Konferencja prasowa zapowiadająca tegoroczną akcję Kolędników Misyjnych odbyła się w czwartek w siedzibie Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie.

Ks. Będziński zaznaczył, że tradycja kolędowania wywodzi się z Austrii i Niemiec. "W Polsce od 1993 r. próbujemy połączyć wymiar tradycyjnych odwiedzin kolędników w domach z wymiarem ewangelizacyjnym. Odwiedzając rodziny kolędnicy mają za cel ewangelizować, przypominać o tym, że Jezus się narodził dla naszego zbawienia, ale też wskazywać na konkretny, misyjny rejon świata" - wskazał.

Ks. Będziński poinformował, że dzieci zostawiając pamiątkę u odwiedzanych osób, proszą o pieniądze, które w tym roku zostaną przeznaczone na pomoc dzieciom w Azji Środkowej: w Kazachstanie, Kirgistanie i Uzbekistanie. "Z tego względu w grupach kolędników misyjnych nie ma tradycyjnych postaci diabełków ani turoni, ale są elementy nawiązujące do kultury kraju, na rzecz którego kwestujemy. W zeszłym roku byli to Masaje, w tym roku Azja Centralna. Chodzi o to, żeby wskazać, że Kościół jest powszechny, że wszędzie potrzebne jest głoszenie Ewangelii" - mówił.

Wyjaśnił, że za pieniądze zebrane przez Kolędników Misyjnych PDM realizują projekty, które są kierowane przez misjonarzy do Kongregacji Ewangelizacji Narodów. "Są to projekty dotyczące dożywiania dzieci, wyposażenia świetlic, organizacji zajęć pozaszkolnych czy organizacji wypoczynku wakacyjnego" - zaznaczył.

Poinformował, że zgodnie z tradycją kolędnicy rozpoczną akcję 26 grudnia a zakończą ją 6 stycznia - w uroczystość Objawienia Pańskiego.

"Co roku przygotowujemy dedykowane materiały. Kolędowanie rozpoczyna katecheza i prezentacja multimedialna opowiadająca o regionie, na rzecz którego kwestujemy. Głównym elementem kolędowania jest scenka odgrywana przez dzieci, którą poprzedza śpiewanie kolędy i przedstawienie postaci. Są to święta rodzina, anioł, przedstawiciel kraju, na rzecz którego kwestujemy i pastuszek niosący gwiazdę kolędniczą, która ma 5 kolorów symbolizujących 5 kontynentów" - wyjaśnił.

Tegoroczna pamiątka kolędowania nawiązuje kształtem do jurty. Jest to namiot pokryty skórami lub wojłokiem (grubą tkaniną wykonaną z sierści zwierząt), który do dzisiaj używany jest jako mieszkanie przez ludy Azji Środkowej.

Dyrektor PDM zastrzegł, że choć przed wybuchem pandemii dzieci chodziły od domu do domu, jednak w warunkach epidemii najczęściej scenki odgrywane są w kościołach, na placach lub na terenach przykościelnych, z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Jak zaznaczył ks. Będziński, grupy Kolędników Misyjnych działają we wszystkich diecezjach w Polsce. Najwięcej grup działa na terenie diecezji tarnowskiej, katowickiej, krakowskiej i opolskiej.

Sekretarz Krajowego Dzieła Misyjnego Dzieci s. Monika Juszka ze Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej zaznaczyła, że główną ideą akcji Kolędników Misyjnych jest "niesienie radości Bożego Narodzenia".

"Akcja Kolędników Misyjnych ma też wymiar wychowawczy, ponieważ dzieci uczą się zauważania potrzeb swoich rówieśników w różnych częściach świata. Wreszcie jest to też akcja edukacyjna. Dzieci, zanim pójdą mówić o jakiejś części świata, muszą same ten region poznać. Uczą się kultury, zwyczajów i geografii" - zastrzegła.

Dodała, że dzieci chętnie angażują się w akcję. "Jeśli jakieś dziecko zasmakuje w kolędowaniu, podejmuje się tego przez wiele kolejnych lat. Dzieci wyrastają, same już nie mogą kolędować, ale stają się opiekunami kolejnych grup kolędniczych" - mówiła.

S. Juszka poinformowała, że do grup Kolędników Misyjnych należą dzieci do 14 r.ż. Zaznaczyła, że dokładna liczba kolędników w Polsce nie jest znana - ostatni spis odbył się kilka lat temu. "Doliczyliśmy się wtedy ok. 400 tys. dzieci" - zastrzegła.

W związku z pandemią w tym roku akcje kolędników misyjnych można wesprzeć za pośrednictwem strony https://www.katolikwspiera.pl/pomoz-masajskim-dzieciom.html.

W 2020 r. mimo trwającej pandemii kolędnicy misyjni wsparli dzieci masajskie w Kenii i Tanzanii. Zebrano 1 574 509,20 zł. Dzięki tym ofiarom zrealizowano na dwóch kontynentach 54 projekty w 9 krajach: Burundi, Madagaskar, Maroko, Nigeria, Tanzania, Kazachstan, Indie, Pakistan i Uzbekistan.

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci jest jedną z czterech inicjatyw należących do Papieskich Dzieł Misyjnych (obok Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary, Papieskiego Dzieła św. Piotra Apostoła i Papieskiej Unii Misyjnej). Powstało we Francji w 1943 r. Obecnie istnieje w ponad 120 krajach świata i od 173 lat wspiera małych mieszkańców krajów misyjnych. W Polsce po raz pierwszy Kolędnicy Misyjni wyruszyli w 1993 r. z inicjatywy Papieskich Dzieł Misyjnych.