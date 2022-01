Koledzy podsłuchiwali Pegasusem kolegów?

Adam Hofman, Mariusz Antoni Kamiński i Dawid Jackiewicz mieli być podsłuchiwani za pomocą systemu Pegasus - podała Gazeta Wyborcza. Warto podkreślić, że cała trójka to byli ważni posłowie PiS.

Gazeta Wyborcza poinformowała, że Pegasusem inwigilowane miały być również osoby związane z obozem władzy. Jak twierdzi Gazeta, kiedy na przełomie 2017 i 2018 roku Centralne Biuro Antykorupcyjne (CBA) zaczynało pracę z systemem, to z dawnych ludzi Prawa i Sprawiedliwości "na pierwszy ogień poszedł Adam Hofman" - były rzecznik PiS i były poseł.

Po odejściu z PiS Adam Hofman założył firmę public relations R4S, która, rzekomo, miała przeszkadzać "wielu osobom w partii".

Według doniesień "Gazety Wyborczej" rozpracowywanie Hofmana przez CBA miało zacząć się już w 2016 r, jeszcze przed zakupem Pegasusa.

Portal Onet podał, że firma R4S zakończyła działalność w październiku 2021 r. a w jej miejsce założona została spółka Butterfly Strategies, której udziałowcami są Adam Hofman i Robert Pietryszyn, były prezes Grupy Lotos za rządów PiS.

Gazeta Wyborcza podała, że za pomocą Pegasusa mieli być podsłuchiwani również Mariusz Antoni Kamiński, były poseł PiS, który został oskarżony w 2021 r. o m.in. narażenie Polskiej Grupy Zbrojeniowej na stratę w wysokości 1,2 mln zł, Oskarżonym w tej sprawie jest również były rzecznik Ministerstwa Obrony Narodowej Bartłomiej Misiewicz.

Warto przypomnieć, że Adam Hofman i Mariusz Antoni Kamiński to jedni z bohaterów tzw. afery Madryckiej. Ówcześni posłowie mieli pojechać samochodami do Madrytu na posiedzenie Komisji Zagadnień Prawnych i Praw Człowieka Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, media informowały, że posłowie wzięli na tę podróż kilkanaście tysięcy złotych zaliczki. Faktycznie do Madrytu polecieli tanimi liniami lotniczymi.

Ofiarą podsłuchów przy wykorzystaniu miał paść także Dawid Jackiewicz, odwołany w 2016 r. minister skarbu w rządzie Beaty Szydło oraz Katarzyna Kaczmarek, żona "agenta Tomka", czyli Tomasza Kaczmarka.