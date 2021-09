Kolej ma sposoby na redukcję CO2 i to cały wachlarz

Odważna zapowiedź, że już od 2023 roku 85 proc. przewozów DB Cargo Polska będzie charakteryzowała zerowa emisja bezpośrednia i pośrednia, uczyniła ze spółki lidera zielonej rewolucji na polskiej kolei. Co więcej, efekty proklimatyczne uzyskuje ona już teraz.

Prąd z sieci

Dobre praktyki

W politykę ograniczania śladu węglowego wpisuje się także uruchomienie wiosną tego roku w rybnickim zakładzie produkcji i utrzymania taboru kolejowego DB Cargo Polska najnowocześniejszej w skali kraju linii potokowej do regeneracji zestawów kołowych. Składa się ona z 24 stanowisk roboczych ułożonych w trzech niezależnych liniach naprawczych.- Zastosowana na linii technologia, w połączeniu z potokowym systemem pracy oraz elektronicznym system nadzoru, gwarantuje wysoką jakość napraw, co przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa na polskich i europejskich torach - mówi Robert Nowakowski, członek zarządu ds. produkcji DB Cargo Polska. - To mniej awarii czy wypadków na kolejowej sieci, powodowanych niesprawnym układem biegowym wagonów, a w konsekwencji zachowanie płynnego, niezakłóconego ruchu pociągów - dodaje.Praca w nowym obiekcie została zorganizowana tak, że potrzeba znaczniej mniej energii, w tym cieplnej, niż wcześniej.Czytaj także: DB Cargo potraja możliwości polskiego zakładu. Pomogły rozwiązania przemysłu 4.0 Największe znacznie dla zielonej rewolucji na kolei ma jednak trakcja elektryczna. To ona daje kolejarzom zdecydowaną przewagę nad niezelektryfikowanym (jeszcze) transportem drogowym. Efekt ekologiczny można uzyskać dwustopniowo, w pierwszym stopniu, zwiększając udział lokomotyw elektrycznych w pracy przewozowej, w drugim, zabiegając, aby energia elektryczna używana do ich napędzania była czysta (a nie czarna, uzyskiwana ze spalania węgla).- Dziś w DB Cargo Polska prawie 85 proc. pracy przewozowej wykonywanej jest właśnie w oparciu o trakcję elektryczną, co znacząco obniża bezpośrednią emisję - informują w spółce.Ale ważniejsze jest to, co stanie się za dwa lata. Cała energia zasilająca pociągi elektryczne DB Cargo Polska ma pochodzić z odnawialnych źródeł energii. Reguluje to list intencyjny zawarty z PKP energetyka. W efekcie w 2023 roku 85 proc. przewozów DB Cargo Polska będzie w pełni ekologiczne, z zerową transmisją bezpośrednią i pośrednią.Prezes Marek Staszek zapewnia, że wtedy w ofercie przewoźnika pojawią usługi zeroemisyjne. Dziś są one dostępne, ale poza Polską.- W ramach grupy DB Cargo już dziś mamy do zaaferowania na terenie Niemiec i Austrii dwa ekoprodukty. DBeco plus i DBeco neutral. Pierwszy produkt daje klientowi możliwość zasilania zleconych transportów energią elektryczną pochodzącą z OZE, cały proces jest monitorowany i certyfikowany przez TÜV SÜD. Drugi produkt pozwala zamawiającemu skompensować emisję CO2 poprzez udział w ekologicznych projektach - mówi prezes DB Cargo.Czytaj także: Polska kolej zmienia wtyczkę W Raporcie Odpowiedzialnego Biznesu w Polsce za rok 2020 zostało wskazanych 13 dobrych praktyk DB Cargo Polska, głównie odnoszących się organizacji pracy, ale także do spraw środowiska.- Stale mierzymy nasz wpływ na otoczenie, konsekwentnie obniżamy ślad węglowy, redukujemy emisję hałasu, wzmacniamy bezpieczeństwo przewozów oraz poprawiamy warunki pracy - mówi Marek Staszek.DB Cargo Polska regularnie w dwuletnim cyklu od 2017 roku przeprowadza analizę swojego wpływu na otocznie. Kolejna edycja planowana jest na przełomie roku.***Więcej o działalności DB Cargo w obszarze zrównoważonego rozwoju będzie się można dowiedzieć na tegorocznych targach kolejowych Trako, które odbędą się w dniach 21-24 września w AmberExpo w Gdańsku (stoisko A34, hala A).