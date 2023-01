W sobotę w pięciu województwach rozpoczyna się kolejna edycja "Ferii z WOT". Ochotnicy podczas przerwy w nauce przejdą szkolenie podstawowe kończące się przysięgą – poinformował rzecznik Dowództwa WOT mjr Witold Sura.

"Przed bramami koszar w Lublinie, Jarosławiu, Słupsku, Cieszynie i Chełmie z kartami powołania stawią się ochotnicy do Wojsk Obrony Terytorialnej. Przerwę w nauce wykorzystają na odbycie szkolenia podstawowego, po którym złożą przysięgę wojskową i rozpoczną służbę dla Rzeczypospolitej Polskiej" - napisał rzecznik w komunikacie opublikowanym w piątek na stronie WOT.

Przypomniał, że "istotą służby w Wojskach Obrony Terytorialnej jest jak najlepsze zbalansowanie życia osobistego i zawodowego z obowiązkami w ramach terytorialnej służby wojskowej", i ta zasada odnosi się także do uczniów, studentów i nauczycieli. "Stąd też inicjatywa WOT i wyjście naprzeciw oczekiwaniom młodych ochotników oraz nauczycieli i dopasowanie terminów szkoleń podstawowych do ogólnopolskiego harmonogramu ferii zimowych" - dodał.

Projekt "Ferie z WOT" został zainicjowany w 2019 r. Blisko połowę zgłaszających się do niego ochotników do szkolenia podstawowego stanowili uczniowie lub studenci.

W piątek ochotników przyjmują na szkolenie trzy brygady OT: 2. Lubelska, 7. Pomorska i 13. Śląska; w sobotę bramy koszar otworzą 3. Podkarpacka i 19. Nadbużańska BOT.

Projekt "Ferie z WOT" nie zmienia systemu szkolenia przyjętego w WOT. Szesnastodniowe szkolenie podstawowe ochotnicy odbędą się w wyznaczonych rejonach ćwiczeń - zaznaczył rzecznik. Przypomniał, że 16-dniowy kurs "to dopiero początek drogi".

W najbliższy weekend jedna trzecia żołnierzy WOT będzie uczestniczyła w szkoleniach rotacyjnych, specjalistycznych i zintegrowanych w swoich stałych rejonach odpowiedzialności. Cały cykl szkolenia żołnierzy WOT trwa trzy lata i jest podzielony na trzy etapy: szkolenie indywidualne (pierwszy rok), specjalistyczne (drugi rok) i zgrywające (trzeci rok). W tym czasie żołnierze OT szkolą się w ramach szkoleń rotacyjnych, organizowanych w dni wolne od pracy i nauki, przez co najmniej dwa dni w miesiącu. Każdy rok szkoleniowy ochotnicy kończą dwutygodniowym szkoleniem zintegrowanym.

Sura dodał, że kolejna okazja do odbycia 16-dniowych szkoleń podstawowych w czasie, kiedy nie będą one kolidowały z nauką i studiami, nadarzy się w wakacje - w WOT rozpoczęły przygotowania do projektu "Wakacje z WOT".