Kolejne miesiące przyniosą poprawę wyników przemysłu

Indeks PMI spadł w sierpniu i nadal pozostaje na poziomie oznaczającym spadek aktywności w przemyśle. Prognozujemy poprawę wyników przemysłu w kolejnych miesiącach – wskazał ekonomista PIE Dawid Sułkowski w komentarzu do danych o wskaźniku PMI.

W piątek (1 września) opublikowany został wskaźnik PMI, którego wartość spadła w sierpniu z 43,5 do 43,1 pkt. W komentarzu do publikacji wskaźnika ekonomista Polskiego Instytutu Ekonomicznego Dawid Sułkowski przypomina, że od szesnastu miesięcy wskaźnik utrzymuje się poniżej poziomu 50 punktów, co oznacza spadek aktywności.

"Wyniki w Polsce są zbliżone do pozostałych państw Unii Europejskiej. Indeksy niemal w całej Europie pozostają na negatywnym poziomie. Wrzesień przyniósł jedynie niewielką poprawę aktywności w strefie euro. Indeks wzrósł z 42,7 do 43,7 pkt., a w Niemczech z 38,8 do 39,1 pkt" - wskazał ekonomista PIE.

Zwrócił uwagę, że w komentarzu firmy S&P, która opracowuje wskaźnik, wspomina się o słabym popycie, jaki firmy raportują zarówno w kraju, jak i za granicą - w szczególności w europejskich gospodarkach. W konsekwencji przedsiębiorcy deklarują ograniczanie mocy przerobowych i produkcji. Zdaniem Dawida Sułkowskiego tę tendencję widać również w danych GUS. W lipcu wartość nowych zamówień spadła o 18,1 proc. rok do roku/ To - zdaniem ekonomisty - najniższy poziom od września 2021 r.

"Kolejne miesiące przyniosą lekką poprawę wyników przemysłu. Ceny producenta PPI spadły w lipcu o 1,7 proc. r/r, a następne miesiące będą kontynuacją okresu deflacji zarówno w kraju, jak i za granicą. Wzrost pensji szybszy od inflacji zwiększy wydatki konsumentów. Oba czynniki powodować będą wzrost popytu, co sprzyja wyjściu z dołka. Spodziewamy się, że tempo wzrostu PKB będzie lepsze w trzecim i czwartym kwartale - kolejno 1,1 proc. oraz 1,5 proc. Roczny wzrost PKB wyniesie ok. 0,6 proc." - stwierdził w komentarzu ekonomista PIE.