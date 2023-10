Kolejne wybory parlamentarne będą dopiero za cztery lata? Wątpliwe

Dwie Polski na siebie patrzą – powiedzmy eufemistycznie – bardzo podejrzliwie. W tej chwili nikt poważny nie może zapewnić, że następne wybory odbędą się za 4 lata - ocenia w rozmowie z WNP.PL ocenia socjolog dr hab. Krzysztof Łęcki.

Według exit poll firmy Ipsos Prawo i Sprawiedliwość zdobyło 36,8 proc., Koalicja Obywatelska – 31,6 proc., Trzecia Droga – 13 proc., Lewica – 8,6 proc., a Konfederacja – 6,2 proc.

Jak zaznacza socjolog dr hab. Krzysztof Łęcki, najbardziej zaskakuje wyborczy wynik Konfederacji.

Łęcki uważa, że Zjednoczona Prawica zmęczyła część Polaków.

- Zjednoczona Prawica zmęczyła pewnie część Polaków, być może po prostu sposobem rządzenia, rozwiązaniami lub programem. Mieliśmy również do czynienia z niezwykle spolaryzowaną sceną polityczną i propagandą wyborczą. Mamy wszak do czynienia tak naprawdę nie z PiS-em i Platformą Obywatelską, tylko z dwoma stronami polskiej wojny domowej - PiS-em i anty-PiSem - mówi dr hab. Krzysztof Łęcki, socjolog z Uniwersytetu Śląskiego.

Prof. Łęcki podkreśla, że badania exit poll nie zawsze odzwierciedlają późniejsze rzeczywiste wyniki wyborów. Według tych wstępnych danych sondażowych to opozycja demokratyczna ma większość parlamentarną.

- Byłoby zresztą czymś niezwykłym, gdyby ostatecznie okazało się, że te kolejne wybory wygrała Zjednoczona Prawica i to pomimo wszystkich niedoskonałości swoich rządów. Większość mandatów – w oparciu o badania – ma zjednoczona opozycja, ale na ile będzie zjednoczona w innym haśle niż to, że odsuniemy PiS od władzy? To jest kwestia, do której przyjdzie wrócić po wyborach - ocenia Łęcki.

Konfederacja okazała się znacznie słabsza, niż oczekiwali jej liderzy

Jak zaznacza socjolog, najbardziej zaskakuje wyborczy wynik Konfederacji, która zdobyła – według exit poll dla stacji telewizyjnych – 6,2 proc. głosów.

- Być może tak zwane "taśmy Banasia" odegrały w tym pewną rolę. Konfederacja, co tu dużo mówić, straciła trochę na świeżości, którą miała jeszcze jakiś czas temu. Ale może to po prostu kwestia naprawdę niezwykłej polaryzacji sceny politycznej: to znaczy jesteś za czy przeciw, wtedy to konfederackie "wywracanie stolika" przestaje mieć znaczenie - mówi Krzysztof Łęcki.

Wybory parlamentarne wcześniej niż za 4 lata?

Zdaniem socjologa z Uniwersytetu Śląskiego, obie główne strony sporu politycznego skutecznie podzieliły Polskę na dwa obozy.

- Czy to zamierzenie, które przysłuży się Polsce, dopiero się przekonamy. Są głosy, że zakończymy wojnę, bo jesteśmy jednym społeczeństwem, ale – jak widać gołym okiem – dwie Polski na siebie patrzą, powiedzmy eufemistycznie, bardzo podejrzliwie. W tej chwili nikt poważny nie może zapewnić, że następne wybory odbędą się za 4 lata - mówi dr hab. Łęcki.