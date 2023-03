Kolejny front hybrydowej wojny Putina

Gruzja, chociaż wśród państw Partnerstwa Wschodniego wymieniana jest wśród liderów integracji europejskiej, zmaga się z problemami, które determinuje jej geografia.

Gruzini zawdzięczają największy rozwój w swoim kraju rządom Micheila Saakaszwilego.

Rząd Gruzji oddala się od Unii Europejskiej, ale społeczeństwo manifestuje przywiązanie do wspólnoty z Zachodem.

Dzięki rosyjskiej migracji do Gruzji PKB tego państwa wzrosło o 9 proc.

Jeszcze w okresie ZSRR Tbilisi, podobnie jak stolice państw bałtyckich, było areną gwałtownych protestów u schyłku istnienia imperium sowieckiego - w roku 1989, kiedy to mieszkańcy tej republiki domagali się niepodległości.

Była to odmienna postawa od innych narodów ZSRR, w których na czele przemian stały postępowe ruchy w ramach lokalnych partii komunistycznych.

W przypadku Gruzji na czele zmian stał nacjonalistyczny przywódca, Zwiad Gamsachurdia, który rządził Gruzją zaledwie parę miesięcy (na przełomie 1991 i 1992 roku). Przywódca ten został zbrojnie odsunięty od władzy przez Eduarda Szewardnadzego, byłego ministra spraw zagranicznych ZSRR.

Kolorowe rewolucje na przestrzeni postradzieckiej zaczęły się od Gruzji

Gruzja znalazła się w czołówce transformacji ustrojowej wśród państw dawnego Związku Radzieckiego, które zdecydowały się na emancypację od wpływów Moskwy. W 2003 roku tzw. Rewolucja Róż wyniosła do władzy wykształconego na zachodzie Micheila Saakaszwilego i zakończyła okres rządów Eduarda Szewardnadzego, postsowieckiego polityka, który utrzymywał swój kraj w stanie permanentnego kryzysu.

Prawie dziesięcioletni okres rządów Saakaszwilego (2003-2012) był czasem dynamicznych zmian w Gruzji. W tym okresie PKB tego kaukaskiego kraju wzrosło z 3,99 mld. dol. w 2003 roku do 15,93 mld dol. w 2012 roku. Zmiany te powodowały jednak również negatywne skutki w postaci wzrostu bezrobocia - z 12,6 proc. w 2003 roku do 15 proc. w 2012 roku (jego szczyt odnotowano w 2009 roku - 16,8 proc.).

Gruzja w cieniu Rosji. Oddalenie od Europy oraz niewielki potencjał militarny i ludnościowy sprawiają, że Tbilisi prowadzi cichą transformację

Główne przemiany w opisywanym okresie dotyczyły orientacji politycznej Gruzji, która - z satelity Moskwy - przeszła na proeuropejskie i proatlantyckie pozycje. Ta zmiana w polityce spotkała się z gwałtowną reakcją Rosji, która - w ramach swojej doktryny politycznej - traktowała państwa południowego Kaukazu jako swoją strefę wpływów.

Postawa Rosji najbardziej namacalnie dotknęła Gruzję w 2008 roku, kiedy to w obronie Osetii Południowej (de enklawy pozostającej wtedy poza kontrolą Tbilisi) wojska rosyjskie przypuściły szturm na gruzińskie państwo, zakończony kilkadziesiąt kilometrów od jego stolicy.

W konsekwencji Gruzja, kandydująca jeszcze tego samego roku do NATO, musiała pogrzebać euroatlantyckie plany, ponieważ NATO nie mogło przyjąć do swojego grona państwa mającego "nieuregulowany status" swoich granic.

Odejście Saakaszwilego nie zmieniło proeuropejskiej orientacji w Gruzji

Odejście od władzy Saakaszwilego i jego ekipy w 2012 roku budziło niepokój o proeuropejską przyszłość Gruzji. Nowy zwycięzca, Bidzina Iwaniszwili (miliarder, który wzbogacił się w Rosji) i jego partia Gruzińskie Marzenie nie odwróciły się jednak od procesu integracji europejskiej i w 2014 roku Gruzja, podobnie jak Mołdawia, podpisała Umowę Stowarzyszeniową z Unią Europejską, pogłębioną umową o wolnym handlu (ang. the Deep and Comprehensive Free Trade Areas DCFTA).

To porozumienie zapewniło np. zniesienie 100 proc. ceł na wyroby przemysłowe z tego kaukaskiego kraju przy imporcie do Unii Europejskiej. Wspólnota est też największym partnerem handlowym Gruzji, która eksportuje na wspólny rynek towary stanowiące 22 proc. całości eksportu.

Największym partnerem w imporcie dla Gruzji także jest dziś UE: na rynek tego państwa dostarcza towary o wartości 2,3 mld dolarów , druga jest Turcja (1,6 mld dol.), a Rosja (976,1 mln dol.) zajmuje dopiero trzecią pozycję. Pozytywną zmianą dla Gruzinów - oprócz stowarzyszenia się z Unią- było również wejście w życie ruchu bezwizowego dla obywateli Gruzji w 2017 roku.

Regres w relacjach z Unią Europejską w cieniu wojny na Ukrainie

Wojna na Ukrainie jest centralnym wydarzeniem w kontekście realizacji europejskiej polityki na wschodzie. Ukraina i Mołdawia w czerwcu 2022 roku otrzymały status oficjalnego kandydata do Unii Europejskiej, Gruzję jednakże pominięto , co wiązało się z dużym niezadowoleniem społeczeństwa w tym kraju, które w ok. 80 proc. deklaruje chęć wstąpienia do UE.

Decyzja Wspólnoty o nieprzyznaniu statusu kandydata miała ekonomiczne i polityczne powody. Rząd Gruzińskiego Marzenia nie dokonał istotnych reform. Do początku 2021 r. Gruzja przyjęła ok. 8 tys. standardów UE (52 proc. wszystkich stechnicznych) - w odniesieniu do produkcji przemysłowej regulowanej przez DCFTA. Z kolei Mołdawia do tego okresu wcieliła w prawne życie już wszystkie normy techniczne zarządzone przez UE w ramach Umowy Stowarzyszeniowej, a Ukraina - 18 372 - 68 proc. standardów.

Regres w stosunkach z Unią Europejską Gruzji może być również powiązany z pewną zmianą stosunku Gruzinów do Rosji.

Tbilisi nie wprowadziło sankcji gospodarczych na Rosję po 24 lutego 2022 roku. Przez Gruzję przecinają się główne szlaki handlowe między Turcją i Azerbejdżanem oraz Rosją i Armenią (dla Erewania Gruzja stanowi jedyne połączenie lądowe z Rosją).

Gdyby Gruzja zrezygnowała z handlu z Moskwą, pozbawiłaby się sporego dochodu. To duże kwoty, które przekładają się na PKB kraju. Ponadto w Gruzji znalazło schronienie ok. 100 tys. Rosjan uciekających przed mobilizacją; ich przybycie pomogło odbudować się gruzińskiej gospodarce. PKB tego państwa wzrosło w 2022 roku o 9 proc.

Jednakże głównym wyzwaniem dla Gruzji pozostaje demokratyzacja systemu politycznego. Od dwóch lat w gruzińskim więzieniu przebywa były prezydent tego kraju Micheil Saakaszwili, który został skazany na karę sześciu lat pozbawienia wolności w związku z oskarżeniami o nadużywanie władzy w czasie swojej prezydentury.

Ostatnim wydarzeniem, które spolaryzowało społeczeństwo obywatelskie w Gruzji, była decyzja o wprowadzeniu ustawy o zagranicznych agentach w tym państwie (kopii rozwiązań z putinowskiej Rosji). W zamyśle tej ustawy organizacje otrzymujące ponad 20 proc. finansowania z zagranicznych źródeł będą musiały zarejestrować się jako "zagraniczni agenci". Jeśli nie zrobiłyby tego, groziłyby im wysokie grzywny. Takie ustawodawstwo szykanowałoby np. zachodnie organizacje zajmujące się prawami człowieka.