Kolejny Lubelski Festiwal Nauki potrwa od 10 do 16 września

Od 10 do 16 września br. odbędzie się 18. edycja Lubelskiego Festiwalu Nauki (LFN) pod hasłem "Ogrody Nauki". To jeden z trzech największych w kraju festiwali, który upowszechnia, promuje i popularyzuje osiągnięcia naukowe, naukowo-techniczne i artystyczne.

Głównym organizatorem LFN jest Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, za współorganizację odpowiadają Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Uniwersytet Medyczny, Politechnika Lubelska oraz Urząd Miasta Lublin. Serwis Nauka w Polsce patronuje wydarzeniu medialnie.

"Lubelski Festiwal Nauki organizujemy już po raz 18! Można powiedzieć, że wkraczamy w dorosłość" - mówi dr hab. Adam Waśko, prof. UP, prorektor ds. rozwoju uczelni, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego festiwalu, cytowany na stronie internetowej wydarzenia. W piśmie przewodnim do uczestników zaznacza, że festiwal "będzie otwierał laboratoria i sale wykładowe, aby pobudzać zainteresowania i fascynować nauką"; wydarzenie będzie również "zachęcać młodych ludzi, którzy stoją przed wyborem miejsca na kontynuowanie nauki, do studiowania właśnie w Lublinie".

Hasło tegorocznego Festiwalu "Ogrody Nauki" ma być metaforą, która inspiruje do korzystania z zasobów wiedzy w codziennym życiu - tłumaczą organizatorzy. "Pojęcie ogrodu wpisane jest trwale w dzieje nauki, a także tradycji literackiej i artystycznej. Stanowi ważną inspirację tematyczną, wprowadza do przestrzeni kulturowej istotne problemy poznawcze, estetyczne i aksjologiczne" - zauważa prof. dr hab. Tomasz Oniszczuk, koordynator uczelniany festiwalu z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Przez pełen tydzień w Lublinie trwać będą wykłady, warsztaty, pokazy w laboratoriach i plenerze, spektakle, konkursy i gry terenowe. Celem tych wydarzeń jest upowszechnianie, promowanie oraz popularyzowanie nauki i badań naukowych wśród społeczeństwa. Prezentowane projekty popularyzują takie dziedziny jak humanistyka, inżynieria i technika, medycyna i nauki o zdrowiu, rolnictwo, teologia, sztuka, a także nauki społeczne, ścisłe i przyrodnicze. Prezentacjom naukowym towarzyszą wydarzenia kulturalno-artystyczne i popularnonaukowe.

W tegorocznym programie - poza stałymi elementami festiwalu, takimi jak projekty i Lubelski Piknik Naukowy - znajdą się wydarzenia specjalne: Ogrody Literatury, Ogrody Żywności, Ogrody Podróży, Ogrody Ekologii, Ogrody Przyrody, a w nich m.in. panele dyskusyjne, prezentacje oraz wykłady gościnne osobowości naukowych, literackich, artystycznych, kulturalnych, a także blogerów internetowych.

Na rozpoczęcie Festiwalu (10 września br.) zaplanowano m.in. pokaz Mody Florystycznej, Iza Nobis& Mirosław Drohomirecki oraz koncert 007 Bond Synfonicznie muzyków Filharmonii Lubelskiej.

Szczegółowy program dostępny jest na stronie internetowej (https://www.festiwal.lublin.pl/).

Dotychczas odbyło się 17 edycji Lubelskiego Festiwalu Nauki, na których łącznie zostało zgłoszonych i zaprezentowanych niemal 15 tysięcy projektów. Lubelski Festiwal Nauki jest jednym z największych festiwali tego typu w Polsce, średnio bierze w nim udział ok. 35-40 tys. zarejestrowanych uczestników. Od pierwszej edycji LFN w 2004 r. liczba prezentowanych projektów naukowych wzrosła z 232 do prawie 1450.

Ostatni, XVII Lubelski Festiwal Nauki pod hasłem "Nauka bez granic. Enjoy science!" odbył się od 18 do 24 września 2021 r. w formule hybrydowej. W jego organizacji współuczestniczyło około trzydziestu instytucji naukowo-badawczych i publicznych z Lublina oraz całego województwa lubelskiego i dolnośląskiego. W przygotowanie projektów, które odbyły się w ramach XVII LFN, zaangażowało się bezpośrednio ponad 1 600 osób, zgłoszono 1370 projektów, w tym 390 projektów online i hybrydowych oraz 980 projektów stacjonarnych. Wydarzenia festiwalowe odwiedziło blisko 30 tys. osób.

