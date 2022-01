Koło PPS: skutki Polskiego Ładu nie do przyjęcia

Wejście w życie Polskiego Ładu wraz z ogromnymi podwyżkami cen energii powoduje, że ludzie płacą coraz większe rachunki i mają coraz mniej w kieszeni, tak nie może być - mówili w środę na konferencji posłowie koła PPS Andrzej Rozenek, Joanna Senyszyn i Robert Kwiatkowski.

Członkowie koła PPS zorganizowali w Sejmie konferencję prasową w związku z Polskim Ładem i ostatnimi podwyżkami.

"Jeśli chodzi o Polski Ład, który bardziej jest PiS-owskim bałaganem, bardzo niepokojąca jest sytuacja samorządów, które stracą około 10-11 miliardów złotych rocznie" - mówiła Joanna Senyszyn. "Nagle obywatele mogą stracić tańsze żłobki, przedszkola, komunikację i ani się obejrzą, gdy ewentualne korzyści z PiS-owskiego bałaganu zostaną zjedzone" - podkreślała.

Najbardziej niepokojące jest jej zdaniem to, że Polski Ład służy tak naprawdę wzbudzeniu niechęci do samorządów rządzonych przez opozycję. Jak stwiedziła Senyszyn, w ubiegłym roku samorządy rządzone przez PiS dostały dziesięciokrotnie wyższe dotacje, niż samorządy rządzone przez opozycję.

Zdaniem Senyszyn, taka dysproporcja może być sposobem przygotowania do wyborów samorządowych. "W związku z tym będziemy zwracać się do rządu z pytaniem, jak będą dzielone rekompensaty, czy również w taki niesprawiedliwy, oszukańczy sposób, czy też może wreszcie te rekompensaty za spadek dochodów samorządów w wyniku Polskiego Ładu będą rozdzielane uczciwie" - mówiła Senyszyn.

Polski Ład - dodał Robert Kwiatkowski - to także bezprecedensowa inflacja, sięgająca 8 procent i dla wielu ludzi podwyżki podatków i składek. "Inflacja w roku 2022 zabierze jedną pensję, a podwyższona do 9 procent składka na ochronę zdrowia zabierze drugą pensje. Na starcie jesteśmy ubożsi o dwie pensje. Pozostaje pytanie, co jeszcze nam zabiorą i na co możemy liczyć" - zastanawiał się Kwiatkowski.

To też powoduje, dodał, że zniwelowane będą dobre skutki Polskiego Ładu, tak jak podwyższenie kwoty wolnej od podatku.

Z kolei obecna ustawa osłonowa, która ma zapewnić 11,7 mld zł oszczędności w budżetach gospodarstw domowych to "wotum nieufności pod adresem NBP i jego prezesa". "Artykuł 227 polskiej konstytucji jasno mówi, że za wartość polskiego pieniądza odpowiada NBP" - mówił Kwiatkowski.

"Mam nadzieję, że to swoiste wotum nieufności, zgłoszone przez rząd pod adresem prezesa Glapińskiego weźmie pod uwagę prezydent, a przede wszystkim większość rządowa, gdy będzie rozstrzygała o kolejnej kadencji prezesa Glapińskiego lub będzie wybierała nowego prezesa banku centralnego" - zaznaczył.

"Polski Ład, a tak naprawdę nowy bałagan jest wprowadzany w taki sposób, że większość obywateli ma mniej, a mieli mieć więcej, a zbiega się to w czasie z gigantycznymi podwyżkami za prąd i gaz" - dodał Andrzej Rozenek. Podał przykład znajomego "pana Eugeniusza", który z powodu podwyżek cen gazu musi zamknąć swoją działalność.

"Ten nowy bałagan wraz z katastrofalnymi podwyżkami oznaczają dla obywateli bardzo ciężki początek roku, oznaczają, że płacą coraz większe rachunki, a mają co raz mniej w kieszeni. Tak nie może być" - oświadczył Rozenek.

1 stycznia weszła w życie podatkowa część Polskiego Ładu. Jedną z najważniejszych zmian, jakie wprowadza ten program w podatkach, jest podniesienie kwoty wolnej do 30 tys. zł oraz progu dochodowego do 120 tys. zł. Jednocześnie znika ulga umożliwiająca odliczanie od podatku części (7,75 proc.) składki zdrowotnej, wynoszącej 9 proc. Ma to zrekompensować tzw. ulga dla klasy średniej, czyli osób zarabiających miesięcznie od 5 tys. 701 zł do 11 tys. 141 zł brutto.

W zeszłym tygodniu media informowały jednak o szeregu grup zawodowych i społecznych, które po 1 stycznia otrzymały wyraźnie niższe wypłaty (m.in. niektórzy nauczyciele, funkcjonariusze służb mundurowych, emeryci). Przedstawiciele rządu zapowiedzieli szereg zmian, które mają - według nich - naprawić skutki wejścia w życie Polskiego Ładu. W zeszłym tygodniu minister finansów podpisał m.in. rozporządzenie zmieniające technikę poboru zaliczek na podatek dochodowy. Ministrowie: edukacji i spraw wewnętrznych obiecali natomiast wypłatę wyrównania obniżonych wynagrodzeń nauczycieli i służb.