Kołobrzeg: Ponad 100 artystów na pięciu scenach 18. Sunrise Festival na lotnisku w Podczelu

Mamy nadzieję, że 18. festiwal będzie największy, z najmocniejszym zestaw wykonawców w jego historii – podał w poniedziałek Krzysztof Bartyzel, pomysłodawca i współorganizator Sunrise Festival. Na pięciu scenach na lotnisku w kołobrzeskim Podczelu zagra ponad 100 twórców muzyki elektronicznej.

Wydarzenie, wznowione po dwuletniej, covidowej przerwie, potrwa od 21 do 24 lipca.

"Mamy nadzieję, że ten Sunrise zapisze się bardzo mocno na kartach historii festiwalu jako przede wszystkim największy i najmocniejszy lineup z dotychczasowych edycji" - mówił podczas konferencji prasowej Bartyzel.

Pomysłodawca i współorganizator festiwalu zaznaczył, że niemal wszyscy artyści, poza dwoma, trzema, którzy mieli wystąpić na 18. urodzinach Sunrise w 2020 r., potwierdzili swój udział w tegorocznym wydarzeniu. Uznał to za "największy sukces całej ekipy produkcyjnej".

Podczas festiwalu na pięciu scenach wystąpi ponad 100 polskich i zagranicznych artystów, m.in.: David Guetta, Paul Kalkbrenner, Carl Cox, ATB, Oliver Heldens, Aly & Fila, Brennan Heart z własną sceną I AM HARDSTYLE, Faithless, Eric Prydz, Borgore, Nicky Romero, Gareth Emery, Fatboy Slim, Malaa, Marshmello, Alesso, Paul van Dyk, Yellow Claw i Tchami.

Po raz kolejny na festiwalu zagra legenda francuskiej sceny house - Martin Solveig, twórca "Hello", "Do It Right" czy "Intoxicated". "W tym roku artysta przejmie jedną ze scen, na którą zaprosił swoich przyjaciół. Zagra norweski duet Kream, Bakermat, a także polskie trio THE3, w którego skład wchodzą legendy wielkopolskiej sceny - Bartes, Neevald i Matthew Clarck.

Gwiazdą Red Stage w drugim dniu festiwalu będzie Brazylijczyk Ownboss, którego przebój "Move Your Body" zanotował ponad 100 milionów odtworzeń w sieci. 23 lipca na tej scenie zagrają m.in. duet Lucas & Steve oraz polscy artyści EMDI oraz MAVE.

Natomiast 24 lipca na Blue Stage wystąpi Ummet Ozcan. Przed nim zagra polski duet DJ Kuba & Neitan, który gościł na festiwalu w 2019 r. W składzie niedzielnej Silver Stage, gdzie główne skrzypce grać będzie dubstep, trap i bass, znalazł się Tokyo Machine. Z kolei na White Stage publiczność bawić się będzie przy hitach DJ Krisa i DJ Matysa, wspominając poprzednie edycje festiwalu. Zagra tu też Jochen Miller. Niedzielna Red Stage nie obejdzie się bez Milkwish'a, polskiej gwiazdy progressive house'u.

Jak podał Bartyzel, na 23 lipca wyprzedano już niemal wszystkie bilety, pozostało ich ok. 150. Tego dnia organizatorzy spodziewają się blisko 30 tys. fanów muzyki elektronicznej. Pozostało jeszcze niewiele biletów na niedzielę, nieco więcej na piątek. Z kolei czwartkowe wydarzenia przeznaczone są wyłącznie dla tych, którzy pozostawili bilety kupione w 2020 r. i będą na festiwalowym polu namiotowych. Te będzie w stanie pomieścić 5 tys. osób.

Obecnie trwa budowa Sun City, miasteczka festiwalowego i scen, na których wystąpią muzyczne gwiazdy. "Główna scena to największy telewizor w historii, jaki wybudowaliśmy. Ma 60 m szerokości i 14 m wysokości. To trzy razy taki telewizor, jaki stanął na parkingu festiwalu w 2008 r. Wizualizacyjnie będzie to największe przedsięwzięcie, jakie do tej pory Sunrise produkował" - zaznaczył Bartyzel.

Dodał, że jedna ze scen jest budowana specjalnie na 60. urodziny Carla Coxa - u jej szczytu będą reflektory, które oświetlą niebo na prawie 4 km, tworzą słup światła.

Zapowiedział, że tym razem nie będzie "dużego after party". "Chcemy powołać do życia minicafe Mambo na plaży. Będzie grało codziennie. (…) Druga sztuczna plaża z leżakami i pełnym zapleczem sanitarnym i muzycznym będzie na polu namiotowym otwartym 24 godziny na dobę" - powiedział Bartyzel.

Wyjaśnił, że miasteczko festiwalowe jest gotowe, by gościć kilkadziesiąt tysięcy osób. Przygotowanych będzie 40 kontenerów w sanitariatami, jest bieżąca woda, punkty gastronomiczne. Trwają ostateczne ustalenia dotyczące komunikacji miejskiej. W środę w magistracie ma odbyć się spotkanie służb ratowniczych i porządkowych.

Sunrise Festival, to według głównego organizatora MDT Production jeden z największych festiwali muzyki elektronicznej w Europie Środkowo-Wschodniej, w minionych 17 edycjach przyciągnął na swoje sceny takie osobowości muzyczne jak: David Guetta, Armin van Buuren, Tiesto czy Hardwell. Corocznie gromadzi tysiące fanów elektronicznych dźwięków.

Tydzień po 18. urodzinach festiwalu w tej samej lokalizacji MDT Production organizuje po raz pierwszy kolejne muzyczne wydarzenie - Sun Festival, który ma być "największą imprezą hip-hopowa w Polsce". Na scenach festiwalu wystąpią m.in.: MATA, Sobel, Taco Hemingway, Sokół, Tede, OIO, PR08L3M, Mr. Polska, Pezet, a także międzynarodowe gwiazdy: The Game oraz Skepta.