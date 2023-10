Kołodziejczak: to wy jesteście właścicielami Polski

- Nigdy nie dajcie sobie wmówić, że Polska nie należy do was. To wy jesteście właścicielami Polski, a nie jakaś partia, która teraz rządzi – powiedział w trakcie Marszu miliona serc lider Agrounii Michał Kołodziejczak.

- Dobrze, że jesteśmy tutaj razem - powiedział lider Agrounii Michał Kołodziejczak.

Dodał, że uczestnicy marszu przychodzą z różnych stron, jednak mają jeden, wspólny cel, którym jest Polska.

- Nigdy nie dajcie sobie wmówić, że Polska nie należy do was. To wy jesteście właścicielami Polski, a nie jakaś partia, która teraz rządzi i zaczęło jej się wydawać, że Polska jest jej własnością. Tak nie jest i nigdy na to nie pozwolimy, bo Polska należy do nas. Polska należy do was. To wy sobie na nią zapracowaliście. I zbudowaliście Polskę swoją ciężką pracą każdego dnia, dlatego Polska jest waszą własnością i nigdy o tym nie zapominajcie – podkreślił lider Agrounii.

Kołodziejczyk dodał, że jego hasło wyborcze brzmi: „na straży praw twoich stać będę”. - Waszym prawem jest to, że Polska jest wasza i dziś będę stał na straży waszych praw, by Polska do was wróciła i wróci – mówił Michał Kołodziejczak.

W niedzielę w samo południe na Rondzie Dmowskiego w Warszawie zebrali się uczestnicy zainicjowanego przez lidera PO Donalda Tuska "Marszu Miliona Serc"; manifestanci przejdą ulicami Marszałkowską, Świętokrzyską, Jana Pawła II aż do Ronda "Radosława".