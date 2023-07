Komendant CBŚP podczas Święta Policji: przestępczość zorganizowana jest jak niewidoczna choroba

Zorganizowanej przestępczości nie zobaczymy rozglądając się wokół. Ona pozostaje dla przeciętnego obywatela niewidoczna. Toczy zdrowe społeczeństwo jak niewidoczna choroba - powiedział komendant CBŚP nadinsp. Paweł Półtorzycki podczas obchodów Święta Policji w Centralnym Biurze Śledczym Policji.

We wtorek w ramach obchodów 104. rocznicy powołania Policji Państwowej na placu przed siedzibą Centralnego Biura Śledczego Policji odbyła się uroczysta zbiórka, którą honorowym patronatem objął komendant główny policji gen. insp. dr Jarosław Szymczyk. Udział w wydarzeniu wziął m.in. zastępca komendanta głównego policji nadinsp. Roman Kuster, komendant CBŚP nadinsp. Paweł Półtorzycki oraz kadra kierownicza CBŚP.

"CBŚP już od ponad 23 lat skutecznie zajmuje się rozpoznawaniem i eliminacją zorganizowanych grup przestępczych. Pracujemy przede wszystkim na terenie naszego kraju, ale w przypadkach, kiedy nasi obywatele działają interkontynentalnie, podążamy za nimi. To niezwykle odpowiedzialne zadanie, któremu nie podołalibyśmy gdyby nie współpraca i wsparcie wielu służb, instytucji, ale przede wszystkim zaangażowanych ludzi, naszych przyjaciół z Polski, z wielu krajów i instytucji Europy" - powiedział podczas uroczystości komendant CBŚP nadinsp. Paweł Półtorzycki.

Generał przedstawił też wyniki osiągnięte w 2023 roku. "To kolejny rekordowy rok w wielu aspektach stawianych przed nami zadań. Potwierdzają to liczby: dotychczas spośród 2 251 podejrzanych o przestępstwa o największym ciężarze gatunkowym, aż 73 proc. to zarzuty spenalizowane w art. 258 kk. (zorganizowana grupa i związek przestępczy - PAP)" - podkreślił.

"O skuteczności naszych działań świadczy ponad 12 ton zabezpieczonych narkotyków, do dziś ujawniliśmy 35 laboratoriów narkotyków syntetycznych, zlikwidowaliśmy już 15 fabryk papierosów, zabezpieczyliśmy 200 mln sztuk papierosów, 927 jednostek broni palnej. Niezwykle ważny aspekt naszej pracy - zwalczanie zorganizowanej przestępczości ekonomicznej, czyli tego obszaru, który bezpośrednio uderza w bezpieczeństwo ekonomiczne naszego kraju - przyniósł efekt w postaci przedstawienia zarzutów bez mała 1000 podejrzanym, w tym prawie połowa to członkowie zorganizowanych grup przestępczych zajmujących się wyłudzaniem podatku VAT. 500 mln zł mienia odebrano sprawcom, odzyskano ponad 30 mln mienia utraconego w wyniku popełnionych przestępstw" - wyliczył nadinsp. Paweł Półtorzycki.

"To dla nas powód do dumy, bo jak wszyscy wiemy zorganizowanej przestępczości nie zobaczymy rozglądając się wokół. Ona pozostaje dla przeciętnego obywatela niewidoczna. Toczy zdrowe społeczeństwo jak niewidoczna choroba. Kiedy dopuścimy, aby jej stadium było zbyt zaawansowane, będzie już za późno na leczenie, a konsekwencje dla społeczeństwa i państwa tragiczne. Naszym zadaniem jest postawienie w odpowiednim czasie diagnozy i zapobieganie jej skutkom" - dodał komendant CBŚP.

Podczas uroczystości wyróżnieni policjanci i pracownicy CBŚP zostali uhonorowani m.in. "Medalem za Długoletnią Służbę" i odznaką "Zasłużony Policjant". Uhonorowano również wyróżnionych odznaką okolicznościową "Medal 20-lecia utworzenia Centralnego Biura Śledczego" i "Odznaką Honorową Centralnego Biura Śledczego Policji" - którą został wyróżniony także komendant CBŚP.