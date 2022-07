Komendant Główny Policji: na polskich policjantów zawsze można liczyć

Jesteście bohaterami. Uważam, że takie postawy jak wasze trzeba pokazywać światu i Polakom po to, aby wszyscy zrozumieli, że na polskiego policjanta zawsze można liczyć - podkreślił w czwartek Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk podczas uroczystości wręczenia medali im. podkom. Andrzeja Struja.

Szef Policji powiedział, że ogromnie się cieszy, że w ramach 103. rocznicy powołania policji państwowej, "możemy spotkać się z niezwykłymi ludźmi noszącymi policyjne mundury". Dodał, że "spotykamy się dzisiaj z bohaterami naszych czasów".

"Ileż trzeba mieć odwagi i determinacji, a przede wszystkim pasji i zrozumienia, czym jest służba, żeby bez chwili zawahania wejść do płonącego budynku, rzucić się w nurt rzeki, by ratować ludzkie życie" - podkreślił Szymczyk.

Komendant Główny Policji zaznaczył, że na polskiego policjanta zawsze można liczyć. "Naprawdę jesteście bohaterami. Uważam, że takie postawy jak wasze trzeba pokazywać światu, Polakom - po to, aby wszyscy zrozumieli, że na polskiego policjanta zawsze można liczyć nie ważne czy jest to pandemia, szturm na polską granice czy potrzeba wsparcia milionów uchodźców" - zaznaczył gen. insp. Jarosłąw Szymczyk.

Podziękował także policjantom za to, że "rota policyjnego ślubowania to nie są dla was puste słowa". "Służba jest niezwykle niebezpieczna" - wskazał. Dodał też, że czuje dumę, że może kierować formacją, w której pełnią służbę "tak fantastyczni ludzie".

Szef Policji przemówienie zakończył podziękowaniami dla szefa MSWiA Mariusza Kamińskiego, za to że medal, który upamiętnia śp. podkom. Andrzeja Struja stał się faktem. "Dzięki temu odznaczeniu pamięć o naszym bohaterze nigdy nie zaginie" - zaznaczył szef Policji.