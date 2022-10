Komendant Główny Policji wziął udział w Zgromadzeniu Ogólnym Interpolu w Indiach

Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk wziął udział w 90. Sesji Zgromadzenia Ogólnego Interpolu w Indiach. Podczas spotkania w związku z wojną na Ukrainie poruszono m.in. kwestię opracowania procedur dot. zawieszenia lub wykluczenia kraju członkowskiego ze struktur Interpolu. O wykluczenie Rosji z grona państw członkowskich wnioskował szef polskiej policji.

Rzecznik Komendy Głównej Policji inspektor Mariusz Ciarka przekazał PAP, że Zgromadzenie Ogólne Interpolu stanowi najważniejszy organ decyzyjny Międzynarodowej Organizacji Policji Kryminalnej. "W jego trakcie określane są priorytety przyszłych działań o kluczowym znaczeniu dla globalnego bezpieczeństwa w obszarze zapobiegania i zwalczania przestępczości oraz wyłaniani są nowi przedstawiciele poszczególnych regionów świata we władzach Organizacji" - tłumaczył.

"Nie sposób zapomnieć, że sesja Zgromadzenia Ogólnego Interpolu odbywa się w cieniu wojny w Ukrainie. Nasi policyjni przyjaciele zaproponowali istotną zmianę w Statucie Organizacji - projekt rezolucji pozwalający na opracowanie procedur dotyczących zawieszenia lub wykluczenia kraju członkowskiego ze struktur Interpolu" - podkreślił.

Wskazał, że w kontekście tej propozycji stanowczo wybrzmiało polskie stanowisko, które zaprezentował w swoim wystąpieniu Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk. "Komendant podkreślił, że brutalna inwazja Rosji na Ukrainę wskazuje na konieczność wprowadzenia przepisów, które uniemożliwiają funkcjonowanie kraju - agresora w międzynarodowej społeczności policyjnej, której celem jest zapewnianie bezpieczeństwa i porządku prawnego. Wśród szefów Policji całego świata nie może być bowiem zgody na działania jawnie naruszające zarówno podstawowe standardy bezpieczeństwa jak i fundamentalne wartości definiujące etos policyjnej służby" - wyjaśnił.

"Szef polskiej policji - konsekwentnie i nadzwyczaj silnie wspierający ukraińskie dążenia do wolności w wojnie z Federacją Rosyjską - już w marcu tego roku w piśmie skierowanym do Sekretarza Generalnego Interpolu, Jürgena Stocka zwrócił się o podjęcie kroków zmierzających do wykluczenia Rosji z grona państw członkowskich. Dziś już wiadomo, że dzięki przyjęciu przez państwa członkowskie zaproponowanej przez Ukrainę rezolucji, otwiera się faktyczna i formalna ścieżka do wdrożenia idei wyrażonej w piśmie gen. insp. Jarosława Szymczyka" - podał.

Inspektor przekazał też, że w trakcie zgromadzenia kraje członkowskie Interpolu zwróciły szczególną uwagę na najpoważniejsze współczesne zagrożenia, w tym przestępczość finansową, cyberprzestępczość, wykorzystywanie seksualne dzieci i bezpieczeństwo danych. "Zgromadzenie Ogólne Interpolu dostrzegło w szczególności problem rosnącej skali zagrożeń wynikających z przestępczości ekonomicznej. Wychodząc im naprzeciw, od stycznia 2022 r. w ustanowiono nowy Dyrektoriat w ramach Sekretariatu Generalnego - Centrum Zwalczania Przestępczości Finansowej i Korupcji" - poinformował.

"Uczestnicy spotkania w New Delhi przyjęli także rezolucję, zobowiązującą kraje członkowskie do jeszcze bardziej skutecznej współpracy w zakresie zwalczania zorganizowanej przestępczości ekonomicznej oraz korupcji. Podjęte zostaną także prace nad opracowaniem nowej kategorii noty, Srebrnej Noty Interpolu, której celem ma być lokalizacja i odzyskiwanie mienia pochodzącego z przestępstwa" - dodał rzecznik KGP.