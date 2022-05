Komendant Główny PSP: ustawa o OSP to ziszczenie marzeń wielu pokoleń strażackich

Ustawa o OSP to ziszczenie marzeń wielu pokoleń strażackich. 150 lat i więcej ochotniczej służby i jest - bardzo się cieszymy, że to się stało w roku jubileuszu 30-lecia powołania PSP - powiedział komendant główny PSP gen. brygadier Andrzej Bartkowiak.

W środę podczas uroczystości wręczenia powołań 16 wojewódzkim koordynatorom ds. Ochotniczej Straży Pożarnej przemawiał komendant główny Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadier Andrzej Bartkowiak. "To jest fenomenalny moment, żeby podziękować Panu ministrowi Mariuszowi Kamińskiemu, Panu ministrowi Maciejowi Wąsikowi, bo to od ministrów zależało bardzo wiele. Ta ciężka praca złożyła się na wielki sukces".

Dodał też, że ta ustawa powstawała w ogromnych trudach i wielu wyzwaniach.

"Ustawa o OSP to ziszczenie marzeń wielu pokoleń strażackich. 150 lat i więcej ochotniczej służby i jest ustawa - bardzo się cieszymy, że to się stało w roku jubileuszu 30-lecia powołania PSP, bo te dwa filary są bardzo istotne do tego, żeby Polska była bezpieczna" - podkreślił Bartkowiak.

Zwrócił się także do komendantów. "Patrzę na was spojrzeniem dość poważnym: zależy mi na tym, żebyście byli wszędzie tam, gdzie będziecie potrzebni, dlatego musicie być w stałym kontakcie ze wszystkimi druhami. Macie rozwiązywać wszystkie ich problemy, macie być na styku samorządu i OSP" - stwierdził komendant PSP.

"To jest fenomenalny moment, żeby podziękować, bo miesiąc maj to miesiąc strażacki i dziękuję wszystkim druhnom, druhom i pracownikom cywilnym ochrony przeciwpożarowej za ich służbę każdego dnia" - wskazał. "Niech św. Florian nas prowadzi!" - zaznaczył Bartkowiak.