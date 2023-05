Komendant PSP na Jasnej Górze: musimy dalej być mocni

Musimy dalej być mocni. Dopóki my jesteśmy, dopóty ojczyzna jest bezpieczna - mówił w sobotę do uczestników pielgrzymki strażaków na Jasną Górę Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadier Andrzej Bartkowiak.

Sobotnia Pielgrzymka Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Honorowych Dawców Krwi na Jasną Górę zgromadziła pod klasztornymi wałami tysiące pielgrzymów. Mszy św. dla nich przewodniczył bp Dariusz Zalewski z Ełku. Homilię wygłosił biskup warszawsko-praski Romuald Kamiński.

Występując na zakończenie mszy komendant PSP podziękował duchownym za mszę św. i Słowo Boże.

"Tutaj dzisiaj bije serce ratownicze Polski, tu bije serce ratownicze Europy i świata. Raz kolejny pokazujemy, jak jesteśmy wielcy. Kłaniam się wam wszystkim nisko za to, że jesteśmy razem. Jest nas tutaj dzisiaj blisko 100 tysięcy, 55 wspaniałych orkiestr, 500 sztandarów - to są liczby, które pokazują naszą moc. Brawo!" - wołał Bartkowiak.

"Tak bardzo się cieszę, że tyle dobrego się dzieje, jeśli chodzi o pożarnictwo w ostatnich latach. Tak bardzo się cieszę z waszej ustawy o ochotniczych strażach pożarnych. 100 tysięcy ludzi odbiera dzisiaj świadczenie emerytalne za to wszystko dziękuję" - mówił.

"Tak się cieszę, że kupujecie nowe samochody, że dalej się rozwijamy, że jesteśmy elitą ratowniczą świata. Z całego serca za to dziękuję i proszę o jeszcze. Musimy dalej być mocni. Musimy nieść wartości, które mamy na sztandarach: Bóg Honor Ojczyzna - to wszystko ma dla nas znaczenie i to jest ważne" - podkreślił komendant główny PSP.

"Dopóki my będziemy, Polska będzie bezpieczna. Pamiętajmy, prezydent Andrzej Duda 4 maja podkreślił: jesteście fundamentem bezpieczeństwa Polski. Dopóki my jesteśmy, dopóty ojczyzna jest bezpieczna. Niech święty Florian ma was w swojej opiece" - życzył zebranym Bartkowiak.

Prezes Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Waldemar Pawlak - nawiązując do patrona strażaków - zwrócił się do zebranych, określając ich jako "rycerzy Floriana".

"Patrząc na was widzę nie tylko strażaków, ale rycerzy Floriana - rycerzy, którzy niezłomnie stawiają czoła niebezpieczeństwom, którzy wciąż niosą w sercach ogień pasji do służby innym. Widzę rycerzy, którzy wychowują młodzież, przekazując ducha służby odwagi i braterstwa. Widzę rycerzy, którzy pielęgnują nasze tradycje, których służba jest nieodłącznym elementem naszej kultury" - mówił.

Nawiązując do tradycji ochotniczych straży pożarnych i zwracając się do najmłodszych i najstarszych ich członków i członkiń zaznaczył, że na co dzień strażacy ochotnicy są sąsiadami, kolegami, przyjaciółmi, ale gdy rozlegnie się alarm, stają się prawdziwymi bohaterami.

"Jesteście dla nas nie tylko strażakami, ale także przewodnikami, którzy uczą odpowiedzialności, szacunku dla drugiego człowieka, poświęcenia, przede wszystkim miłości ojczyzny. To wy pokazujecie też, że bez względu na trudności, bez względu na przeciwności losu, zawsze warto walczyć, zawsze warto pomagać innym" - podkreślił.

"Jesteście dla młodzieży nie tylko wzorem do naśladowania, ale i inspiracją. Wasza służba pokazuje, że heroizm nie jest rzeczą nieosiągalną, ale cechą, którą można rozwijać każdego dnia poprzez małe, ale istotne działania. Dzieci i młodzież patrzą na was z podziwem, widząc w was nie tylko strażaków, ale i prawdziwych bohaterów" - zaakcentował Pawlak.

Zwrócił przy tym uwagę, że praca strażaków ochotników nie zawsze jest widoczna, często jest wykonywana w cieniu, w ciemności, w nocy, w ogniu, w wodzie, dymie, ale także w samotności i trudzie. Przypomniał o związanych ze służbą ofiarach i o tych, którzy w jej trakcie oddali życie. Podziękował wszystkim darczyńcom.

"W imieniu całego związku OSP RP, w imieniu całej Polski, dziękuję wam, rycerze Floriana. Razem tworzymy silną, zjednoczoną, aktywną wspólnotę. Bądźcie dumni z tego, kim jesteście, bądźcie dumni z tego, co robicie. Bądźcie dumni z naszej wspólnej służby. Szczęść Boże na tej pięknej rycerskiej drodze. Bogu na chwałę, ludziom na pożytek" - zakończył Pawlak.