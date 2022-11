Komendant SG: Są plany i środki na budowę perymetrii na rzekach granicznych z Białorusią

Na Bugu i rzece Świsłocz powstanie instalacja perymetryczna, są takie plany i środki na ten cel - powiedział w piątek komendant główny straży granicznej gen. Tomasz Praga.

Praga mówił o tym podczas konferencji prasowej przy granicy z Białorusią w związku z uruchomieniem pierwszego odcinka osłony perymetrycznej na granicznej barierze.

"Już mamy plany i środki na budowę bariery elektronicznej na rzekach granicznych z Białorusią - czyli mówimy tu o Bugu i rzece Świsłocz" - powiedział gen. Praga.

"Przypomnę tylko, że niektóre cieki wodne i mniejsze rzeki będą zabezpieczone tym systemem elektronicznym", którego odcinek w piątek jest otwierany - dodał.

Przypomniał, że obecnie na Bugu nadal zabezpieczeniem są zwoje cocnertiny.

Zaznaczył, że wybudowana fizyczna bariera na granicy z Białorusią w woj. podlaskim ma 187 km, a całe zabezpieczenie perymetryczne - 11 odcinków będzie miało więcej - 206 km.

Dodał, że planowo w grudniu powinna zacząć się budowa zabezpieczenia perymetrycznego dna granicy z Federacją Rosyjską w woj. warmińsko-mazurskim.

Minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński przypomniał dziennikarzom, że wybudowane już zabezpieczenia i te, które mają powstać, to nie tylko ochrona obywateli Polski, ale również zewnętrzna granica Unii Europejskiej.

"Jestem przekonany, że to, co robimy powoduje, iż będzie to najbezpieczniejsza granica Unii Europejskiej, a na pewno już teraz możemy mówić, że jedna z najlepiej zabezpieczonych, jeśli nie najlepiej zabezpieczona granica Unii" - ocenił.

"Jestem przekonany, że tak jest i to potwierdzają wizyty delegacji, o których mówiłem, które są pełne uznania dla wspaniałej roboty polskiej straży granicznej"- powiedział dziennikarzom Kamiński.

Minister podkreślił, że wierzy w to, iż przyjdą takie czasy, że będzie to granica przyjaźni z bratnim narodem białoruskim. "Dziś jest to granica, która oddziela nas od ponurej dyktatury całkowicie uzależnionej od Moskwy" - stwierdził.