Komisarz UE: jutro podejmujemy decyzję o przekazaniu na pomoc uchodźcom 560 mln euro

Unijna komisarz ds. spójności i reform Elisa Ferreira zapowiedziała, że w czwartek Parlament Europejski podejmie decyzję o przeznaczeniu 560 mln euro na pomoc dla uchodźców. Ferreira podczas wizyty w Warszawie zwiedziła w środę m.in. punkt humanitarny WOŚP przy Dworcu Wschodnim.

"Jutro podejmujemy decyzję dotycząca 560 mln euro, to środki, które mają być przekazane tym, którzy działają na miejscu w obliczu tego kryzysu. Środki te mają być przeznaczone na to, co najważniejsze, na przygotowanie żywności dla uchodźców, zapewnieniem dachu nad głową, środki, które będą potrzebne, aby jak najwięcej dzieci z rodzin, które napłynęły do Polski, były objęte obowiązkiem szkolnym" - powiedziała Elisa Ferreira podczas konferencji prasowej przed centrum pomocy WOŚP przy Dworcu Wschodnim.

Towarzyszący Elisie Ferreirze podczas wizyty w Warszawie, europoseł przewodniczący Komisji Rozwoju Regionalnego Younous Omarjee podkreślił, że "solidarność Unii Europejskiej musi przyjąć konkretne formy i przyjmuje". "Jutro w trybie nadzwyczajnym (odbędzie się) głosowanie w Parlamencie Europejskim rozporządzenia, o którym mówiła komisarz" - wyjaśnił.

Omarjee wyraził nadzieję, że to rozporządzenie zostanie przyjęte jednomyślnie.

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, który prezentował unijnej delegacji działania pomocowe wobec uchodźców, zwrócił uwagę, że ważne jest, aby pomoc unijna trafiała bezpośrednio do uchodźców, organizacji pozarządowych oraz samorządów.

Trzaskowski poinformował, że "przez Warszawę przejechało ponad 600 tys. osób (uchodźców z Ukrainy) i my przez cały czas od dwóch tygodni kalkulujemy, że ok. 300 tys. osób jest w Warszawie, dlatego, że przez cały czas mamy rotację". Przekazał, że ok. 50 tys. uchodźców otrzymało w stolicy numery PESEL, a prawie 16 tys. dzieci z Ukrainy chodzi do szkół.