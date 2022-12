Komisarz Wojciechowski o noweli ustawy o Sądzie Najwyższym: To jest bardzo dobry kompromis

W tych warunkach to jest bardzo dobry kompromis - powiedział w czwartek w Radiu Wnet unijny komisarz ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski, odnosząc się do projektu noweli ustawy o Sądzie Najwyższym.

Kilkunastostronicowy projekt noweli ustawy o Sądzie Najwyższym skierowali do Sejmu posłowie PiS w nocy z wtorku na środę. Według autorów proponowane przepisy mają wypełnić wskazany przez Komisję Europejską w sprawie Krajowego Planu Odbudowy kluczowy kamień milowy.

Zgodnie z projektem zmian w ustawie o SN sprawy dyscyplinarne i immunitetowe sędziów będzie rozstrzygał Naczelny Sąd Administracyjny. Oznacza to, że utworzona niedawno Izba Odpowiedzialność Zawodowej Sądu Najwyższego straci uprawnienie do orzekania w sprawach sędziów.

Unijny komisarz ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski pytany w czwartek w Radiu Wnet czy taki projekt to kompromis czy kapitulacja, ocenił, że "to jest kompromis". "I w tych warunkach bardzo dobry kompromis. Przeniesienie odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów i decyzji o imunitetach sędziowskich do Naczelnego Sądu Administracyjnego to jest ruch, który był zaproponowany przez Polskę. Komisja Europejska się tego nie domagała, KE to przyjęła jak dobry kompromis" - podkreślił. Według Wojciechowskiego tego typu rozwiązanie ułatwi zwłaszcza postępowania immunitetowe.

"Uważam, że ten kompromis powinien być przyjęty" - zaznaczył.

Dopytywany, czy ma pewność, że gdy ustawa zostanie przyjęta, środki z KPO zostaną odblokowane Wojciechowski powiedział, że w ostatni wtorek uczestniczył w posiedzeniu KE z udziałem komisarza ds. sprawiedliwości Didiera Reynders. "Bardzo wyraźnie postawiono (tam), że ten projekt można uznać za dobry kompromis i jeżeli Polska uchwali taką ustawę bez zmian, żeby nie naruszać kompromisu, to uznane będzie za spełnienie kamieni milowych" - zaznaczył.