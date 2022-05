Komisarz wyborczy w Żelazkowie: poprzedni wójt jest przykładem przykrego triumfu choroby

Poprzedni wójt gminy Żelazków jest przykładem przykrego triumfu choroby nad bardzo sprawnym organizatorem do pewnego momentu – powiedział Michał Kraszkiewicz w dniu nominacji na stanowisko pełniącego obowiązki wójta wielkopolskiej gminy.

Sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Jan Dziedziczak wręczył w czwartek Michałowi Kraszkiewiczowi nominację na komisarza wyborczego gminy Żelazków.

"Prezes Rady Ministrów wyznaczył osobę znającą się na samorządzie terytorialnym. Mam nadzieję, że ten profesjonalny samorządowiec dobrze poprowadzi gminę Żelazków" - powiedział Dziedziczak. Dodał, że komisarz jest także mieszkańcem gminy. "Będzie pełnił obowiązki włodarza gminy do czasu rozstrzygnięcia wyborów przedterminowych, które wyznaczono na 10 lipca" - wyjaśnił.

Zadaniem komisarza, będzie koordynacja pracy urzędu, zapewnienie ciągłości obsługi mieszkańców oraz przygotowanie procedury organizacji wyborów przedterminowych.

"Sytuacja, w której znalazła się nasza gmina do łatwych nie należy, wymaga szybkich i zdecydowanych decyzji. Jestem po pierwszych rozmowach z kierownictwem gminy, myślę że wspólnymi siłami uporamy się z pewnymi zaległościami, które musiały powstać z tego względu, że gmina nie miała szefa" - poinformował Kraszkiewicz.

Jak dodał, "na naszą gminę w ostatnim czasie spadło dość duże zainteresowanie medialne". "Wydaje mi się, że nie jest to rodzaj atencji, której chcieli mieszkańcy i pracownicy gminy. W urzędzie gminy jest sporo osób, które zasługują na miano podpory gminy, czyli pracownicy, którzy byli tutaj w momencie, kiedy ich szef miał problemy, nie było go, chorował, a oni spisywali się bardzo dobrze. Chciałbym złożyć wyrazy wdzięczności i szacunku dla wszystkich pracowników gminy Żelazków za to, jak w tym trudnym czasie pracowali, jakim profesjonalizmem się wykazali i jak radzili sobie ze stresem, który niewątpliwie dotykał w ich ostatnim czasie" - oświadczył.

Na pytanie, czy będzie kandydował w wyborach na wójta Żelazkowa odparł, że "na ten moment skupiam się na tym, co zostało mi wyznaczone, czyli na koordynacji pracy urzędu i przygotowanie przedterminowych wyborów". "Będę rozważał taką możliwość, ale żadna decyzja jeszcze z mojej strony nie zapadła" - powiedział Kraszkiewicz.

Dodał, że jeżeli podejmie decyzję o kandydowaniu, to chciałby, żeby jak największa grupa ludzi go poparła. "Myślę, że przyciągnę osoby, które myślą podobnie jak ja, dla których Żelazków ma być miejscem, gdzie się spokojnie żyje, gdzie są fajne perspektywy dla rolnictwa, przedsiębiorstwa, dla rozwoju" - mówił.

Zdaniem Kraszkiewicza, poprzedni wójt do pewnego czasu był dobrym gospodarzem i nawet jest gotowy spotkać się z nim. "To, co się stało jest przykładem przykrego triumfu choroby nad bardzo sprawnym organizatorem do pewnego momentu" - powiedział.

37-letni Michał Kraszkiewicz od urodzenia jest mieszkańcem gminy Żelazków. Jest pracownikiem Starostwa Powiatowego w Kaliszu oraz pełni funkcję pełnomocnika Starosty Kaliskiego w Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej. Od blisko 20 lat związany z samorządem. Wraz z ojcem prowadził gospodarstwo rolne. Jest absolwentem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz III Liceum Ogólnokształcącego w Kaliszu.

Poprzedni wójt Sylwiusz Jakubowski stracił mandat po uprawomocnieniu się dwóch wyroków sądowych. Znany jest opinii publicznej z powodu jego agresywnych zachowań pod wpływem alkoholu. Na swoim koncie ma łącznie pięć wyroków, w których został skazany na kary grzywny lub przymusowe prace społeczne.

Zgodnie z prawem wyborczym mandat wójta należało wygasić Jakubowskiemu w lipcu 2020 r. Komisarz wyborczy ogłoszenie o wygaszeniu mandatu podpisała 12 kwietnia 2022 r., ponieważ tego dnia wpłynęła informacja z Sądu Rejonowego w Kaliszu. Sprawę zaniedbania bada ministerstwo sprawiedliwości.

To już drugi komisarz wyborczy w tej kadencji samorządu w gminie Żelazków. W 2019 r. wójt został aresztowany na trzy miesiące za zanęcanie się nad rodziną. Wówczas gminą kierowała Żaneta Lasiecka-Stodolna, obecnie kierownik kaliskiej delegatury urzędu wojewódzkiego w Poznaniu.