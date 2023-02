Komisja ds. służb specjalnych o komunikacji strategicznej państwa i walce z dezinformacją

Sejmowa komisja ds. służb specjalnych debatowała we wtorek o procesie budowy systemu komunikacji strategicznej państwa i walce z dezinformacją - przekazał PAP wiceszef komisji Jarosław Krajewski (PiS).

Sejmowa komisja wysłuchała informacji na temat budowy systemu komunikacji strategicznej państwa oraz zwalczania dezinformacji przedstawionych przez zastępcę ministra koordynatora służb specjalnych - pełnomocnika rządu ds. bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej RP Stanisława Żaryna.

Minister w KPRM powiedział PAP, że podczas posiedzenia omówione zostały kwestie budowy w Polsce systemu odpowiedzi na dezinformację, która jest używana przeciwko naszemu państwu.

"Pokazuje to, że jako państwo i rządzący coraz lepiej identyfikujemy te zagrożenia hybrydowe i rozpoznajemy jako działania realne, które mogą obniżać nasze bezpieczeństwo" - wskazał.

Zaznaczył, że wtorkowe posiedzenie było dobrą okazją, żeby przedstawić aktualny stan zagrożeń w przestrzeni informacyjnej i główne działania kontrujące, które podejmuje w tej sprawie jego zespół i on jako pełnomocnik rządu.

Wskazał, że podejmowane przez niego codzienne działania, to sprawy bezpieczeństwa informacyjnego, w tym alerty informacyjne i całą działalność, którą daje się prowadzić we współpracy z mediami.

"Dla mnie osobiście ta komisja to podsumowanie tego, co przez te kilka miesięcy pracy udało się do tej pory wykonać" - powiedział PAP pełnomocnik.

"Dobra merytoryczna dyskusja pokazała, że razem z przedstawicielami różnych środowisk politycznych widzimy zagrożenia płynące z działań propagandowych Federacji Rosyjskiej i Białorusi. To wszystko pokazuje, że jako państwo będziemy rozpoznawali zagrożenia informacyjne. To wyzwania dla elity politycznej, która będzie się musiała z tym mierzyć przez najbliższe lata" - stwierdził Żaryn w rozmowie z PAP.

Wiceprzewodniczący Krajewski podał, że podczas spotkania komisji informacje przedstawili też przedstawiciele resortów spraw zagranicznych i obrony narodowej, a także wojska i służb specjalnych cywilnych - Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu i Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz wojskowych - Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego.

Zaznaczył, że komisja chce monitorować etapy budowania komunikacji strategicznej w Polsce i dostrzega rosnącą rolę polityki informacyjnej - przede wszystkim przeciwdziałania dezinformacji. Dotyczy to też budowania pozytywnego wizerunku Polski również na arenie międzynarodowej - dodał w rozmowie z PAP.

"Zdajemy sobie sprawę z tego, że w erze informacyjnej ta kwestia będzie w przyszłości jeszcze bardziej dominująca i niezbędnym elementem systemu bezpieczeństwa państwa jest zbudowanie systemu komunikacji strategicznej na miarę wyzwań, które obecnie związane są oczywiście z rosnącą agresją Federacji Rosyjskiej" - powiedział Krajewski.

"W mojej opinii musimy zbudować system, w którym Polacy będą mieli wyraźne zaufanie do konkretnych kanałów informacyjnych, z których otrzymują i będą otrzymywali wiarygodne i sprawdzone informacje. To spowoduje, że będziemy mogli wtedy mówić o jednolitym systemie informacji strategicznej, która będzie uodparniała obywateli na propagandę i przed fake newsami" - wyjaśnił.

Według wiceszefa komisji obecnie przy agresji Rosji na Ukrainę widzimy wykorzystywanie wszelkich kanałów informacyjnych, np. serwisów społecznościowych - jak Facebook czy Twitter - do tego, żeby antagonizować Polaków, wprowadzać chaos i niepokój.

"Już teraz widać, że Federacji Rosyjskiej szczególnie zależy na tym, żeby osłabić zaufanie obywateli do instytucji państwa. Dlatego musimy być przygotowani do budowy takiego systemu komunikacji, który będzie sprawny, szybki i wiarygodny oraz zapewni możliwość weryfikacji informacji" - mówił PAP poseł PiS.

"Warto byłoby przeprowadzić dużą kampanię społeczną, która wzmocniłaby odporność Polaków na dezinformację i pozwoliła na szybkie rozpoznawanie rosyjskich fake newsów" - powiedział.

Zaznaczył, że wiele instytucji państwa przestrzega, jak rozróżnić informacje wiarygodne od informacji nieprawdziwych - fake newsów. "Jest to pożądany i właściwy kierunek, jednak należałoby podjąć działania w ramach dużej kampanii społecznej, która zwiększyłaby świadomość Polaków, jeśli chodzi o wyzwania i zagrożenia" - dodał.

"Sejmowa komisja zapoznała się z informacją rządu i informacją ze strony służb specjalnych na temat tego, jak wygląda przeciwdziałanie dezinformacji i rozpoznawanie tych zagrożeń, ale również na temat całego systemu komunikacji, który dzisiaj obowiązuje" - stwierdził.

"Krokiem w dobrym kierunku było powołanie pełnomocnika rządu ds. bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej RP, który będzie koordynował sprawy związane z budową systemu komunikacji strategicznej, jednak powinniśmy zmierzać dalej - do dalszej instytucjonalizacji tego procesu" - powiedział PAP zastępca szefa komisji ds. służb specjalnych.

"Wyzwania, o których mówimy dziś, jeszcze nie dla wszystkich mogą być zrozumiałe, ale pewnie za pięć lat mogą okazać się kluczowym kwestiami" - tłumaczył w rozmowie z PAP Krajewski.

Według niego w przyszłości powinna za to odpowiadać jedna wzmocniona instytucja - zdecydowanie bardziej wyposażona w narzędzia prawne i mająca zagwarantowane większe środki w budżecie państwa. "Co do konkretnych rozwiązań możliwe są różne koncepcje" - dodał.