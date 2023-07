Komisja ds. wpływów rosyjskich będzie mogła rozpocząć działania na początku sierpnia

Senat w najbliższych dniach musi podjąć decyzję ws. noweli ustawy o komisji ds. wpływów rosyjskich, wtedy Sejm rozstrzygnie ją zapewne pod koniec lipca, więc na początku sierpnia ta komisja będzie mogła powstać - powiedział wiceszef PiS Antoni Macierewicz.

Macierewicz został zapytany o to, kiedy powstanie komisja ds. wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne RP w latach 2007-2022. Prezydencką nowelizacją ustawy w tej sprawie zajmie się Senat na posiedzeniu rozpoczynającym się w środę. W zeszły czwartek senackie komisje opowiedziały się za odrzuceniem nowelizacji.

"Czekamy na decyzję Senatu i dopiero wtedy, kiedy ona zapadnie, a to jest już kwestia najbliższych dni, kiedy im (Senatowi) termin - że tak powiem - się kończy i będą musieli podjąć tę decyzję" - powiedział były szef MON. "Wtedy Sejm rozstrzygnie to zapewne w końcu lipca" - dodał.

"Prezydent Andrzej Duda zapowiedział, że podpisze natychmiast tę ustawę. Tak więc w początkach sierpnia ta komisja będzie mogła powstać i rozpocząć jak najszybciej działania, bo to jest niesłychanie istotne dla bezpieczeństwa państwa polskiego" - podkreślił Macierewicz.

Na pytanie, czy już wiadomo kto w tej komisji zasiądzie, wiceszef PiS odparł, że "w tej sprawie prowadzone są rozmowy". "Na pewno dopóki nie będzie legalnej sformalizowanej ustawy, dopóty publiczna dyskusja na ten temat nie jest właściwa" - dodał Macierewicz.

29 maja br. prezydent Andrzej Duda podpisał - powstałą z inicjatywy PiS - ustawę o powołaniu komisji ds. badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne RP w latach 2007-2022 i zapowiedział, że w trybie kontroli następczej kieruje ją do Trybunału Konstytucyjnego. 30 maja ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw, a 31 maja weszła w życie. Zgodnie z nią termin na zgłaszanie kandydatów do komisji to 14 dni od wejścia ustawy w życie, czyli 14 czerwca, jednak nie przedstawiono jeszcze kandydatów do tej komisji.

2 czerwca prezydent Andrzej Duda przedstawił projekt nowelizacji ustawy o komisji, który zmienia m.in. zasady wyboru przewodniczącego i pozostałych członków komisji.