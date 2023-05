Komisja Europejska proponuje odnowienie i przedłużenie zawieszenia ceł i kontyngentów na import z Mołdawii

Komisja Europejska zaproponowała we wtorek odnowienie i przedłużenie zawieszenia ceł przywozowych i kontyngentów na import towarów z Mołdawii do Unii Europejskiej – znanych jako autonomiczne środki handlowe (ATM) – na kolejny rok.

Decyzja w praktyce oznacza pełną liberalizację eksportu siedmiu produktów rolnych z Mołdawii, objętych kontyngentami taryfowymi: pomidorów, czosnku, winogron stołowych, jabłek, wiśni, śliwek i soku winogronowego.

"Jest to wyraźny sygnał pełnego poparcia UE dla gospodarki Mołdawii i pomoc w dalszym łagodzeniu trudnej sytuacji mołdawskich producentów i eksporterów z powodu niesprowokowanej i nieuzasadnionej agresji militarnej Rosji na Ukrainę" - podała KE.

Propozycja zawiera mechanizm ochronny, który stanowi odpowiedź na ewentualne obawy w unijnym sektorze rolnym. Może być on uruchomiony w razie potrzeby w celu ochrony rynku UE.

Wniosek zostanie teraz rozpatrzony przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej.

Eksport Mołdawii do reszty świata ucierpiał z powodu rosyjskiej agresji militarnej na Ukrainę, ponieważ często opierał się na tranzycie przez terytorium Ukrainy i o ukraińską infrastrukturę. W ciągu ostatniego roku decyzja Unii Europejskiej wspierała wysiłki Mołdawii w zakresie przekierowania eksportu przez UE. Ogółem eksport z Mołdawii do UE wzrósł z 1,8 mld euro w 2021 r. do 2,6 mld euro w 2022 r.

Większość mołdawskiego eksportu korzysta już z bezcłowego dostępu do rynku UE w ramach układu o stowarzyszeniu UE-Mołdawia.

Z Brukseli Łukasz Osiński