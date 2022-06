Komisja: preambuła zostaje w projekcie ustawy dotyczącym postępowań ws. nieletnich

Sejmowa komisja sprawiedliwości odrzuciła we wtorek kilkanaście poprawek do projektu ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich, w tym zgłoszoną przez KO i Lewicę, które chciały usunięcia z projektu preambuły zawierającej odniesienie do wartości chrześcijańskich.

Wśród poprawek, które także nie uzyskały poparcia i również zostaną zgłoszone jako wnioski mniejszości, znalazła się propozycja, by o cenzurze korespondencji nieletniego obligatoryjnie - a nie na wniosek - zawiadamiać sąd rodzinny.

Komisja nie poparła też poprawki zmierzającej do wykreślenia przepisu upoważniającego dyrektora szkoły do zobowiązania ucznia, który dopuścił się czynu zabronionego, do prac na rzecz szkoły. Wystarczającego poparcia nie zyskała również propozycja, by kara nie mogła polegać na pracach porządkowych.

"Dyrektorzy nie mogą działać jako quasi-sąd" - argumentowała Katarzyna Kotula (Lewica), zwracając uwagę, że kara będzie zależała od sympatii lub antypatii dyrektorów, z których "jedni będą się bali, drudzy będą nadużywali" uprawnień.

Katarzyna Osos (KO) zauważyła, że projekt nie uszczegółowia, na czym mogą polegać te prace, w jakim wymiarze można do nich zobowiązywać ani według jakiej procedury.

Wiceminister sprawiedliwości Michał Woś odpowiadał, że chodzi o to, by nieletniego "nie ciągać po sądach, po policjach", lecz ukarać go np. za wandalizm w inny sposób, jeżeli dyrektor uzna, że będzie to lepsze dla nieletniego. Zwracał uwagę, że obowiązek pracy będzie można nakładać za zgodą rodziców i samego nieletniego.

Projekt opatrzono preambułą, która uznaje "rodzinę za naturalne środowisko rozwoju człowieka", opiera się na "zasadzie autonomii rodziny i pierwszoplanowej roli rodziców - matki i ojca w przekazywaniu nieletnim wartości, zasad i niezbędnych wzorców". "Rzeczpospolita Polska otacza rodzinę ochroną i wsparciem w wychowaniu, które - respektując chrześcijański system wartości - za podstawę przyjmuje uniwersalne zasady etyki" - głosi preambuła.

Według Elżbiety Gapińskiej (KO) "zapisy preambuły nie znajdują odzwierciedlenia w zapisach ustawy", a projekt zmierza do zaostrzenia kar, a nie do wzmocnienia resocjalizacji. Osos dodała, że preambuła jest sprzeczna z zasadami świeckiego państwa i równouprawnienia religii.

"Wpisywanie wszędzie preambuł to błąd legislacyjny" - powiedziała Katarzyna Ueberhan (Lewica), także jej zdaniem preambuła "nie ma żadnego związku z treścią ustawy. "Preambuła ma charakter normatywny, będzie wymuszała sposób interpretacji zawartych w niej przepisów" - zauważyła Ueberhan. Dodała, że parlamentarzystom jej ugrupowania często zarzuca się działanie w imię ideologii, tymczasem "jedyna ideologia, z jaką mamy do czynienia to ideologia chrześcijańska, jedynej prawdziwej wiary".

Poseł PiS Daniel Milewski odpowiadał, że obawiam się, iż "wystarczy gdziekolwiek włożyć słowo +chrześcijański+ i to zadziała jak płacha na byka". Milewski, przewodniczący podkomisji, która zajmowała się projektem, dodał, że chodzi o uniwersalne zasady etyki i respekt dla chrześcijańskiego systemu wartości.

Posłom opozycji, którzy zarzucali autorom nieuwzględnienie opinii fachowców, zwłaszcza pedagogów i specjalistów resocjalizacji, a także zbytnią restrykcyjność przepisów, wiceminister Woś odpowiadał, że "projekt jest owocem blisko pięciu lat pracy zespołu ekspertów, których połowa to pedagodzy".

Według niego, to "obecny stan prawny jest restrykcyjny", opiera się na karach i izolacji, co wiąże się rodowodem ustawy sięgającej czasów stanu wojennego. "My właśnie z tym kończymy" - dodał.

Jacek Kurzępa (PiS) odrzucił zarzut, że "ustawa jest skoncentrowana na punitywnym charakterze oddziaływań wychowawczych czyli karaniu". "Absolutnie tak nie jest, ona w sposób holistyczny całościowy obejmuje rozwój małoletniego i nieletniego" - dodał.

Projekt, który w chwili wniesienia do Sejmu liczył ponad 400 artykułów i ponad 420 stron. został opracowany przez resort sprawiedliwości. Autorzy przedstawili główne założenia zmian w czerwcu ub.r. Pierwsze czytanie projektu odbyło się w Sejmie pod koniec kwietnia, później zajmowała się nim podkomisja, a we wtorek jej sprawozdaniem zajęła się sejmowa komisja sprawiedliwości.

Projekt zakłada m.in. że nieletni sprawcy najpoważniejszych przestępstw będą obligatoryjnie trafiali do zakładów poprawczych. Przewiduje też wprowadzenie modelu pośredniego między zakładami poprawczymi a młodzieżowymi ośrodkami wychowawczymi, do których trafiają sprawcy czynów zarówno dość błahych, jak i poważniejszych (obecnie jest tam około 4 tys. młodych ludzi). W całym kraju na bazie zakładów poprawczych mają powstać okręgowe ośrodki wychowawcze.

Projektowane przepisy określają minimalną granicę wieku odpowiedzialności za zachowanie naruszające porządek prawny lub stanowiące przejawy demoralizacji na poziomie 10 lat. Według opozycji dolną granica powinno być 13-14 lat. Woś odpowiadał, że "teraz przed sąd można ciągać sześciolatka", a projekt wprowadza wolną granicę, której w obecnych przepisach nie ma.

Drugie czytanie projektu ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich ma odbyć się w Sejmie w środę.