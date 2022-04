Komisja sejmowa rozpoczęła prace nad dwoma projektami ws. Sądu Najwyższego

Przed godz. 11 w środę sejmowa komisja sprawiedliwości i praw człowieka rozpoczęła prace nad dwoma projektami dotyczącymi zmian w Sądzie Najwyższym, autorstwa prezydenta i posłów PiS.

Tuż przed rozpoczęciem posiedzenia komisji, jej przewodniczący poseł PiS Marek Ast powiedział dziennikarzom, że spodziewa się wielu wniosków i ogólnej dyskusji o projektach. Dopytywany, kiedy ustawa dotycząca zmian w SN może zostać uchwalona odarł, że nastąpi to prawdopodobnie na kolejnym posiedzeniu Sejmu.

Ast zaproponował też, aby dwa projekty były rozpatrywane wspólnie. Oznacza to, że posłowie pracowaliby na projekcie bazowym, a rozwiązania z projektu towarzyszącego będą ewentualnie dołączane w drodze poprawek. Posłowie KO zaproponowali natomiast skierowanie projektów do podkomisji. Pytali także o dalsze losy trzeciego z projektów gruntownie zmieniającego Sąd Najwyższy, autorstwa Solidarnej Polski. Wskazywali na - ich zdaniem - nielogiczność przyjmowania rozwiązań reformujących SN, w sytuacji gdy będzie oczekiwał jeszcze jeden z projektów, co w przyszłości może oznaczać kolejne zmiany. Trwa dyskusja nad tymi wnioskami.

Projekt prezydenta Andrzeja Dudy zakłada likwidację Izby Dyscyplinarnej SN; sędziowie, którzy w niej orzekają, mieliby możliwość przejścia do innej izby lub w stan spoczynku. W SN miałaby zostać utworzona Izba Odpowiedzialności Zawodowej, która będzie się składała z 11 sędziów wybieranych spośród wszystkich sędziów SN na pięcioletnią kadencję. W projekcie zaproponowana została instytucja określana mianem "testu bezstronności i niezawisłości sędziego", dająca każdemu obywatelowi - jak wskazywał prezydent - prawo do rozpatrzenia jego sprawy przez bezstronny i niezawisły sąd.

Z kolei projekt PiS zakłada przekazanie rozstrzygania spraw dyscyplinarnych sędziów SN jako całości i pozostawienie Izbie Dyscyplinarnej tego sądu rozpatrywania spraw innych zawodów prawniczych. Ponadto - według projektu - sędzia nie mógłby być pociągnięty do odpowiedzialności karnej ani dyscyplinarnej za wydane orzeczenie z wyjątkiem określonego wyjątku poważnych i całkowicie niewybaczalnych zachowań ze strony sędziego. Toczące się postępowanie karne lub dyscyplinarne sędziów w związku z wydanymi przez nich orzeczeniami, jeżeli nie mieszczą się w przewidzianym wyjątku, miałyby zostać umorzone.

W marcu Sejm skierował do dalszych prac w komisji trzy projekty zmian w Sądzie Najwyższym autorstwa: prezydenta, PiS i Solidarnej Polski. Propozycje Koalicji Obywatelskiej i Lewicy zostały w głosowaniu odrzucone w pierwszym czytaniu.

Jeszcze we wtorek Ast zapowiadał, że jego ugrupowanie jest gotowe na przyjęcie prezydenckiej propozycji w sprawie SN i będzie to projekt wiodący. Jak dodał, projekt Solidarnej Polski został odłożony "na dalszy plan". Szef MS i lider Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro mówił zaś, że prezydencki projekt zmian w SN jest sprzeczny z konstytucją i prowadzi do paraliżu sądów.