Komisja senacka wycofała część poprawek do nowelizacji Karty Nauczyciela

Senacka Komisja Nauki, Edukacji i Sportu wycofała w czwartek część poprawek do nowelizacji ustawy Karta Nauczyciela dotyczącej awansu zawodowego nauczycieli. Wycofane poprawki dotyczą wymogu środków własnych do ubiegania się o finansowanie w programach regionalnych lub lokalnych.

Uchwalona w czerwcu przez Sejm nowelizacja ustawy Karta Nauczyciela zmierza m.in. w tym likwidacji dwóch stopni awansu: nauczyciela stażysta i nauczyciela kontraktowy, a w ich miejsce wprowadzenia nauczyciela początkującego. Wprowadza też zmiany w wysokości tzw. średniego wynagrodzenia nauczycieli oraz jedną obowiązkową "godzinę dostępności" nauczyciela dla uczniów i rodziców.

Podczas środowego posiedzenia senackiej Komisji Nauki, Edukacji i Sportu senatorowie zgłosili szereg poprawek do nowelizacji.

Część z nich zgłosił senator Wojciech Konieczny (PPS). Jedna z nich zakłada zniesienie konieczności ustalenia w rozporządzeniu ministra edukacji i nauki szczegółowych kryteriów oceny pracy nauczyciela, przy jednoczesnym pozostawienie szczegółowego trybu dokonywania oceny. Inna z poprawek zakłada zwiększenie wysokości tzw. średniego wynagrodzenia nauczycieli. Zgodnie z nią średnie wynagrodzenie nauczyciela początkującego ma wynosić 130 proc. kwoty bazowej, określanej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej, nauczyciela mianowanego - 187 proc. kwoty bazowej, a nauczyciela dyplomowanego - 233 proc. kwoty bazowej. Senator Konieczny zaproponował też poprawki wykreślającą z nowelizacji zapisy rozszerzenia katalogu instytucji wspierających edukację, które mogą być dofinansowane przez ministra edukacji i nauki.

Z kolei senator Kazimierz Wiatr (PiS) zaproponował poprawki odnoszące się do standardów zatrudnienia w szkołach i przedszkolach specjalistów: pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych. W uchwalonej w kwietniu tego roku nowelizacji ustawy o systemie oświaty określono standardy zatrudnienia specjalistów, czyli liczbę ich etatów na liczbę uczniów w danej szkole, które mają obowiązywać od 1 września 2022 r. Zgodnie ze złożoną przez senatora Wiatra poprawką wprowadzenie standardu zatrudnienia zostanie przesunięte o dwa lata i będzie obowiązywało dopiero od 1 września 2024 r.

Poprawki senatorów Koniecznego i Wiatra zostały poparte przez większość komisji, która rekomenduje Senatowi ich przyjęcie.

Wśród przyjętych w środę przez Komisję Nauki, Edukacji i Sportu poprawek znalazły się też pięć wykreślających z nowelizacji zapisy powodujące rezygnację z wymogu udziału środków własnych do ubiegania się o finansowanie lub współfinansowanie określonych regionalnych lub lokalnych programów. Obecny na komisji przedstawiciel Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zauważył, że jest ona bardzo niekorzystna dla samorządów.

"Po konsultacjach z samorządowcami wnoszę o wycofanie poprawek, które zmierzają do utrzymania wymogu wkładu własnego jednostek samorządu terytorialnego przy ubieganiu się o dofinansowanie czy współfinansowanie z regionalnych i lokalnych programów" - zaapelował senator Konieczny dzień później, w czwartek, na posiedzeniu Komisji Nauki, Edukacji i Sportu. Przypomniał, że takie stanowisko przedstawił w środę przedstawiciel KPRM. "Uważam, że powinniśmy się do tego stanowiska przychylić" - powiedział.

Za wycofaniem poprawek dotyczących wkładu własnego głosowało 10 senatorów, jeden był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Senat będzie głosował nad nowelizacją ustawy Karta Nauczycieli i poprawkami do niej popartymi przez większość komisji na zakończenie posiedzenia, które rozpoczęło się w środę.

Zgodnie z nowelizacją liczba stopni awansu zawodowego zostanie zmniejszona. Likwidacji ulegną dwa stopnie awansu zawodowego nauczycieli: nauczyciel stażysta i nauczyciel kontraktowy. Po ich likwidacji w systemie - zamiast czterech stopni awansu zawodowego będą: nauczyciel początkujący (niemający stopnia awansu zawodowego) i - tak jak obecnie - nauczyciel mianowany i nauczyciel dyplomowany. Formalnie pierwszym stopniem awansu stanie się stopień nauczyciela mianowanego, o który młody nauczyciel będzie mógł się starać po 4 latach pracy. W tym okresie przez 3 lata i 9 miesięcy młody nauczyciel będzie odbywał nie staż, ale "przygotowanie do zawodu".

W związku z wprowadzeniem okresu "przygotowania do zawodu nauczyciela" zmienią się zasady nawiązywania stosunku pracy z nauczycielem. Przez pierwsze dwa lata będzie on zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas określony. Po przepracowaniu co najmniej dwóch lat w szkole i uzyskaniu co najmniej dobrej oceny pracy, nauczyciel będzie zatrudniany na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Nauczyciel, który w ciągu sześciu lat od rozpoczęcia odbywania przygotowania do zawodu nie uzyska stopnia nauczyciela mianowanego, będzie mógł być zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas określony na jeden rok szkolny. Umowa taka będzie mogła zostać zawarta więcej niż jeden raz.

Nowelizacja wprowadza też zmiany dotyczące wysokości tzw. średniego wynagrodzenia nauczycieli. Zgodnie z nim, średnie wynagrodzenie nauczyciela początkującego ma wynosić 120 proc. kwoty bazowej, określanej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej. Obecnie średnie wynagrodzenie nauczycieli stanowi dla nauczyciela stażysty - 100 proc. kwoty bazowej, a dla nauczyciela kontraktowego - 111 proc. Wysokość średniego wynagrodzenia nauczyciela mianowanego i dyplomowanego ma nie ulec zmianie. Tak, jak dotąd, ma wynosić dla nauczyciela mianowanego 144 proc. kwoty bazowej, a dla nauczyciela dyplomowanego - 184 proc. kwoty bazowej.

W nowelizacji zapisano też, że w ramach 40-godzinnego tygodnia pracy, nauczyciel zostanie zobowiązany do "dostępności w szkole w wymiarze 1 godziny tygodniowo", w której trakcie "odpowiednio do potrzeb, prowadzi konsultacje dla uczniów lub wychowanków lub ich rodziców". W przypadku nauczyciela zatrudnionego w wymiarze niższym, niż jedna druga obowiązkowego wymiaru zajęć, zostanie on zobowiązany do dostępności w wymiarze godziny w ciągu dwóch tygodni. Jak podano w uzasadnieniu do projektu, chodzi o "zagwarantowanie uczniom i ich rodzicom możliwości konsultacji z nauczycielem."

Znalazły się w niej też zapisy dotyczące m.in. ustanowienia Krajowej Administracji Skarbowej jako niezależnej instytucji audytowej dla realizowanych przez Polskę programów unijnych Erasmus plus i Europejski Korpus Solidarności, a także umożliwiające tworzenie oddziałów dziecięcych dla dzieci w wieku 3-6 lat w szkołach polskich oraz w szkołach i zespołach szkół przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych RP.