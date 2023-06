Komisja zajęła się prezydencką nowelą ustawy "lex Tusk"

Sejmowa komisja administracji i spraw wewnętrznych rozpoczęła rozpatrywanie prezydenckiego projektu nowelizacji ustawy powołującej komisję do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo Polski.

Jeszcze przed rozpoczęciem rozpatrywania konkretnych przepisów poseł Jan Szopiński (Lewica) powiedział, że "jedyną nowelizacją, która może liczyć na szerokie poparcie opozycji i która pozwoli Polsce odzyskać miano kraju demokratycznego, jest nowelizacja zakładająca likwidację komisji oraz zniesienie wszelkich zapisów Lex Tusk".

29 maja prezydent podpisał - powstałą z inicjatywy PiS - ustawę o powołaniu komisji ds. badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne RP w latach 2007-2022 i zapowiedział, że w trybie kontroli następczej kieruje ją do Trybunału Konstytucyjnego. 30 maja ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw, a 31 maja weszła w życie. 2 czerwca prezydent skierował do Sejmu projekt jej nowelizacji.

Zgodnie z prezydencką propozycją w komisji ds. badania wpływów rosyjskich nie będą mogli zasiadać parlamentarzyści, znoszone są środki zaradcze zapisane w obecnej ustawie (to m.in. zakaz pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi na okres do 10 lat), a głównym przedmiotem stwierdzenia komisji będzie uznanie, że dana osoba nie daje rękojmi należytego wykonywania czynności w interesie publicznym; ponadto odwołanie od decyzji komisji ma być kierowane do Sądu Apelacyjnego w Warszawie.