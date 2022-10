Komisje edukacji i samorządu pozytywnie zaopiniowały projekt budżetu na 2023 r. w zakresie oświaty

Sejmowe komisje Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej pozytywnie zaopiniowały w środę projekt budżetu państwa na 2023 r. w zakresie środków na oświatę, w tym wysokość planowanej na przyszły rok subwencji oświatowej.

"Łącznie wydatki na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą zaproponowane na 2023 r. to ponad 70 mld 520 mln zł, co oznacza wzrost o 13,3 proc. wobec środków zaplanowanych na 2022 r." - poinformował wiceminister edukacji i nauki Dariusz Piontkowski przedstawiając na posiedzeniu połączonych sejmowych Komisji: Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej projekt budżetu państwa na 2023 r. w zakresie oświaty.

Wskazał, że największą część wydatków na oświatę zajmuje część oświatowa subwencji ogólnej. Zgodnie z projektem, subwencja oświatowa ma wynieść 64 mld 432 mln 715 tys. zł, co oznacza, że będzie wyższa o 20,8 proc. od kwoty subwencji oświatowej określonej w ustawie budżetowej na roku 2022 r.

Jak zaznaczono w uzasadnieniu do projektu budżetu, w kwocie subwencji planowanej na 2023 r. uwzględniono m.in. skutki przechodzące wzrostu o 4,4 proc. średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 maja 2022 r., skutki przechodzące zmiany struktury awansu zawodowego nauczycieli i podwyżki dla nauczycieli początkujących od 1 września 2022 r., skutki zaplanowanego wzrostu średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2023 r. o 7,8 proc., skutki planowanego wzrostu zatrudnienia w szkołach i przedszkolach specjalistów: psychologów, pedagogów (będzie to kontynuacja działań wprowadzonych od 1 września 2022 r.) oraz wzrostu liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Wiceminister pytany przez posłów podał, że skutki przechodzące podwyżki o 4,4 proc. to 551 mln zł, skutki zmiany struktury awansu i podwyżki dla nauczycieli początkujących to 566 mln zł, a skutki wzrostu wynagrodzeń wszystkich nauczycieli od 1 stycznia 2023 r. to 3 mld 820 mln zł.

Zgodnie z projektem budżetu państwa na 2023 r., kwota bazowa służąca do obliczania średniego wynagrodzenia nauczycieli ma wynieść w 3981,55 zł.

Piontkowski podał także, że wydatki na "nauczycieli subwencjonowanych", czyli głównie nauczycieli pracujących w szkołach (bez nauczycieli przedszkolnych, którzy nie są objęci subwencją), których w skali kraju jest - jak mówił - nieco ponad 500 tys., wraz z pochodnymi w roku 2022 r., oszacowano na 49,4 mld zł. "Natomiast wykonanie subwencji oświatowej (...) na koniec 2022 r. szacujemy na poziomie 55,9 mld zł. Mamy więc ponad 6,5 mld zł więcej w subwencji oświatowej, niż realne wynagrodzenia nauczycieli subwencjonowanych" - dodał.

"Standard A - dość często omawiany, przy okazji omawiania wysokości subwencji oświatowej - szacujemy, że powinien wynieść około 6 tys. 940 zł.

Środki z subwencji oświatowej są dzielone między poszczególne samorządy na podstawie tzw. algorytmu podziału subwencji oświatowej, opisywanego w załączniku do rozporządzenia w sprawie podziału subwencji. Punktem wyjścia w algorytmie jest właśnie tzw. standard A, czyli kwota, jaką samorząd dostaje na każdego ucznia. Dodatkowo obłożony jest systemem wag, czyli mnożników, dzięki którym kwota na jednego ucznia wzrasta zależnie od typu i specyfiki szkoły, placówki lub potrzeb ucznia, np. związanych z jego niepełnosprawnością.

W projekcie ustawy budżetowej na 2023 r. - podobnie jak w latach ubiegłych - wyodrębniono cztery rezerwy celowe na wydatki w zakresie oświaty i wychowania w łącznej wysokości 2 mld 808,9 mln zł. Kwota ta stanowi 45,5 proc. wydatków w zakresie oświaty i wychowania ujętych w ustawie budżetowej na 2022 r.

Największa z nich jest rezerwa nr 26 - "Środki na wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, zapewnienie uczniom objętym obowiązkiem szkolnym dostępu do bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych, realizację programu rządowego "Aktywna Tablica" i Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa - Priorytet 3, a także programów rządowych z zakresu edukacji patriotycznej i obywatelskiej dzieci i młodzieży" - ma wynieść 908 mln 089 tys. zł. Oznacza to wzrost tej rezerwy o 173,7 mln zł wobec zaplanowanej na 2022 r.

W ramach tej rezerwy, na realizację zadań związanych z pomocą materialną dla uczniów w formie stypendiów i zasiłków szkolnych przeznaczonych ma być 238,9 mln zł; na realizację rządowego program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025 - 25 mln zł; na realizację rządowego programu pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych dla dzieci i uczniów - pochodzących z rodzin, które poniosły straty wskutek wystąpienia żywiołu - 5 mln zł.

W ramach rezerwy nr 26 na zapewnienie uczniom objętym obowiązkiem szkolnym dostępu do bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych przeznaczonych ma być - 448 mln tys. zł (wobec 273 mln zł planowanych na 2022 r.); na realizację rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych "Aktywna tablica" - 60 mln zł (wobec 70 mln zł zaplanowanych w 2022 r.); na realizację przedsięwzięć z zakresu edukacji patriotycznej i obywatelskiej dzieci i młodzieży (z przeznaczeniem na finansowanie Programu "Poznaj Polskę") - 101,7 mln zł (wobec 100 mln zł zaplanowanych na 2022 r.); na realizację Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025" - 29,5 mln zł.

Kwota rezerwy nr 11 - "Stypendia Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych" ma wynieść 14,5 mln zł (wobec 23,1 mln zł zaplanowanych na 2022 r.).

Kwota rezerwy nr 52 - "Zwiększenie dostępności wychowania przedszkolnego" ma wynieść 1 mld 749 mln zł (wobec 1 mld 610 mln zł zaplanowanych na 2022 r.). Pieniądze z tej rezerwy przekazywane są samorządom na dofinansowanie zadań z wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku do lat 5.

Kwota rezerwy nr 29 - "Podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej" ma wynieść 137,3 mln zł.

Podczas debaty na posiedzeniu połączonych sejmowych komisji edukacji i samorządu na projektem ustawy budżetowej na 2023 r. w zakresie oświaty i wychowania nie zgłoszono żadnych poprawek. Komisje pozytywnie zaopiniowały tę części projektu budżetu.