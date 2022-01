Komisje sejmowe negatywnie o wniosku o odrzucenie projektu dotyczącego kuratorów oświaty

Sejmowe komisje Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Obrony Narodowej negatywnie zaopiniowały zgłoszony w drugim czytaniu wniosek o odrzucenie projektu nowelizacji ustawy Prawo oświatowe, zmierzającej do wzmocnienie roli kuratora oświaty. Negatywnie zaopiniowały też wszystkie poprawki.

W środę podczas drugiego czytania projekt nowelizacji ustawy Prawo oświatowe, przygotowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, kluby KO i KP-PSL złożyły wniosek o odrzucenie go w całości. Posłowie opozycji zgłosiły też 18 poprawek do projektu.

W czwartek do wniosku i poprawek odniosły się połączone komisje Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Obrony Narodowej.

Za przyjęciem przez Sejm wniosku o odrzucenie projektu w całości opowiedziało się w głosowaniu 32 posłów połączonych komisji, przeciw było 39, nikt nie wstrzymał się od głosu. Tym samym połączone komisje rekomendują Sejmowi odrzucenie wniosku o odrzucenie projektu.

Poparcia połączonych komisji w głosowaniach nie zyskało też 18 zgłoszonych poprawek - 17 poprawek zgłosiła KO i jedną Lewica. Wszystkie poprawki zgłoszone w drugim czytaniu połączone komisje rekomendują Sejmowi odrzucić.

Projektowana nowelizacja wprowadza możliwość prowadzenia nauki zdalnej z innych powodów niż COVID-19, o ile zawieszenie zajęć stacjonarnych trwa dłużej niż dwa dni. Chodzi o możliwość zawieszenia zajęć w przypadku: zagrożenia bezpieczeństwa uczniów w związku z organizacją i przebiegiem imprez ogólnopolskich i międzynarodowych; temperatury zewnętrznej lub w pomieszczeniach, w których prowadzone są zajęcia z uczniami, zagrażającej zdrowiu uczniów; zagrożenia związanego z sytuacją epidemiologiczną; nadzwyczajnego zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu lub zdrowiu uczniów. Daje też organizowania zdalnego nauczania dla uczniów objętych indywidualnym nauczanie lub uczniów hospitalizowanych.

Określa zasady funkcjonowania organizacji pozarządowych w szkołach i placówkach. Dyrektor szkoły lub placówki będzie miał obowiązek - nie później niż na dwa miesiące przed rozpoczęciem zajęć prowadzonych przez stowarzyszenia lub organizacje - uzyskać szczegółową informację o planie działania na terenie szkoły, konspekt zajęć i materiały wykorzystywane na oferowanych zajęciach, a także uzyskać pozytywną opinię kuratora oświaty dla działań takiej organizacji w szkole lub w placówce. Kurator ma 30 dni na wydanie opinii.

Udział ucznia w zajęciach prowadzonych przez stowarzyszenia lub organizacje będzie wymagał pisemnej zgody rodziców niepełnoletniego ucznia lub pełnoletniego ucznia. Komisje sejmowe w ubiegłym tygodniu wprowadziły do projektu zapis wyłączający z tej procedury organizacje harcerskie.

W projekcie zapisano też, że jeśli dyrektor szkoły lub placówki oświatowej nie zrealizuje zaleceń wydanych przez kuratora oświaty, będzie on mógł wezwać go do wyjaśnienia, dlaczego tego nie zrobił. Jeśli dyrektor nadal nie będzie realizował zaleceń, kurator może wystąpić do organu prowadzącego szkołę lub placówkę z wnioskiem o odwołanie dyrektora w czasie roku szkolnego, bez wypowiedzenia.

Organ prowadzący ma 14 dni na odwołanie dyrektora, jeżeli tego nie zrobi to powierzenie stanowiska dyrektora wygaśnie 14 dni po otrzymaniu wniosku. W nowelizacji nie przewidziano drogi odwołania się.

Zaproponowano również przepisy wzmacniające nadzór nad szkołami i placówkami niepublicznymi. Kurator będzie mógł wydać osobie prowadzącej taką szkołę lub placówkę polecenie niezwłocznego umożliwienia wykonania czynności dotyczących nadzoru pedagogicznego.

Ustawa wzmacnia pozycje kuratora oświaty, jeśli chodzi o wspólne kompetencje organu prowadzącego i organu nadzoru pedagogicznego. Wszędzie tam, gdzie do tej pory wymagana była opinia kuratora, zapisano, że musi być to opinia pozytywna.

Ponadto wprowadzono do ustawy katalog warunków, jakie muszą być spełnione, by organ prowadzący mógł zlikwidować szkołę lub placówkę.

Wzmocniono rolę rady pedagogicznej, wprowadzając obowiązek opiniowania przez nią arkuszu organizacyjnego pracy szkoły lub placówki. Z kolei dyrektor szkoły będzie miał obowiązek poinformowania nadzoru pedagogicznego o zmianach w arkuszu organizacyjnym.

Rozszerzono katalog zbierania informacji w Systemie Informacji Oświatowej o zadania dotyczące działań szkoły wobec uczniów o orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego oraz zajęć rewalidacyjnych i opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju. Uregulowano również kwestie przekazywania danych o zatrudnieniu nauczycieli do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

W projekcie nowelizacji znalazły się także m.in. zapisy modyfikujące dotychczasowe regulacje działalności oddziałów przygotowania wojskowego, nazywanych wcześniej klasami mundurowymi, i rekrutacji do szkół prowadzonych przez Ministerstwo Obrony Narodowej oraz przepisy dotyczące tworzenia filii szkół artystycznych.