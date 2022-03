Komisje senackie ponownie rozpatrzyły ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy

Po kontrowersjach, jakie wzbudziło głosowanie jednej z senackich poprawek do ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, senackie komisje w piątek ponownie rozpatrzyły ustawę. Poprawki, które zostały uchwalone wcześniej na posiedzeniu plenarnym komisja przyjęła głosując blokiem. Ustawą ponownie zajął się Senat.

Senat ponownie skierował w piątek do rozpatrzenia przez komisje ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy. Stało się to po tym, jak większości nie uzyskały wnioski ani o przyjęcie jej z poprawkami, ani o odrzucenie jej w całości, ani o przyjęcie jej bez poprawek. Wcześniej kontrowersje wzbudziło głosowanie poprawki autorstwa senator Magdaleny Kochan (KO), która zakładała m.in. wykreślenie przepisu o tzw. bezkarności urzędniczej za złamanie dyscypliny finansów publicznych w czasie wojny.

Na połączonym posiedzeniu komisje opowiedziały się za wnioskiem senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego (niez.), aby poprawki do ustawy, które zostały wcześniej przyjęte na posiedzeniu plenarnym były głosowane przez komisje blokiem. Wyjątkiem są poprawki zgłoszone już na posiedzeniu komisji.

Jedną z nich ponownie zgłosiła senator Magdalena Kochan (KO), która ponownie dotyczyła wykreślenia przepisów o tzw. bezkarności. Tym razem skreśliłaby ona jednak zarówno artykuł 82. odnoszący się do urzędników, jak i artykuł 94. odnoszący do przedsiębiorców, do którego senatorowie nie składali wcześniej żadnych poprawek. Poprawka ta uzyskała rekomendację komisji.

Art. 82 depenalizuje złamanie dyscypliny finansów publicznych i przekroczenie uprawnień, jeśli sprawca, w tym samorządowiec, popełniłby taki czyn, działając w celu m.in. ochrony życia lub zdrowia wielu osób, w czasie wojny napastniczej przeciwko Polsce lub działań zbrojnych na terytorium RP, terytorium państwa członkowskiego UE, NATO, albo innego państwa graniczącego z Polską lub okupacji na tych terytoriach. W przypadku art. 94 bezkarność dotyczy niegospodarności w okresie wojny, ale również czasu obowiązywania w Polsce stanu klęski żywiołowej, stanu wyjątkowego, albo stanu wojennego, a także stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Na połączonym posiedzeniu komisje zarekomendowały także przyjęcie poprawki dopuszczającej podmioty lecznicze niemające umów z Narodowym Funduszem Zdrowia do udzielania świadczeń osobom przybywającym z Ukrainy. Podmioty takie otrzymywałyby środki na zasadzie odrębnej umowy. Poprawka ta wcześniej nie uzyskała większości na posiedzeniu plenarnym Senatu.

Komisje zarekomendowały również przyjęcie poprawki mówiącej o tym ze Rada Ministrów raz na 6 miesięcy będzie na piśmie zdawała sprawozdanie Sejmowi i Senatowi z wykonania ustawy. Zarekomendowały też przyjęcie ustawy wraz z poprawkami. Ustawa trafiła do drugiego czytania na posiedzeniu plenarnym, na którym mają być zgłaszane kolejne poprawki.