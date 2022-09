Komisji wychowania KEP do uczniów: bądźcie posłańcami pokoju dla swoich kolegów i koleżanek

Bądźcie posłańcami pokoju Bożego dla swoich kolegów i koleżanek. Otoczcie troską szczególnie tych, którzy przeżywają różnorodne problemy osobiste – napisali do uczniów i nauczycieli z okazji nowego roku szkolnego członkowie Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski.

Z okazji nowego roku szkolnego 2022/2023 Komisja Wychowania Katolickiego KEP wydała komunikat przekazany w czwartek PAP, w którym zachęca uczniów i nauczycieli do otwartości na drugiego człowieka bez względu na jego doświadczenia i światopogląd.

"Bądźcie posłańcami pokoju Bożego dla swoich kolegów i koleżanek. Czas nauki niech będzie nawiązywaniem i pogłębianiem osobistej relacji z Chrystusem obecnym w Kościele" - zaapelowała do uczniów komisji KEP, której przewodniczącym jest bp Wojciech Osial.

"Nieśmy ofiarnie pomoc dla naszych braci i sióstr z Ukrainy. W naszych szkołach i rodzinach okazaliśmy im w ostatnim czasie tak wiele serca i gościnności" - dodano.

Komisja zaapelował także do nauczycieli, aby otoczyli troską "szczególnie tych, którzy przeżywają różnorodne problemy osobiste".

"Pandemia spowodowała, że wielu młodych ludzi zaczęło cierpieć i odczuwać różne lęki. Starajmy się ich zauważyć, okazując im bliskość i wsparcie" - wskazano w słowie.

Bp Osial podziękował również nauczycielom za ich zaangażowanie i poświęcenie.

"Jesteście nam bardzo potrzebni. Bez Was młodzi ludzie tracą możliwość kształcenia się i wychowania. Niech Was nigdy nie zabraknie! Nie zatraćcie poczucia własnego wybrania i potrzeby waszej nauczycielskiej misji. Dziękujemy Wam za Wasz trud i poświęcenie" - napisali członkowie komisji.

"Bądźcie silni wobec wszystkich trudności. Podejmujcie wysiłek własnej formacji, aby nauczanie było na najwyższym poziomie. (...)Odrzućmy lęki spowodowane myśleniem, że lekcja religii jest przedmiotem trudnym lub niepewnym co do swej przyszłości. Postrzegajmy lekcję religii jako pracę piękną, pewną i potrzebną" - zaapelowali do nauczycieli religii członkowie Komisji.

Zwrócili się także do rodziców "o pomoc i życzliwość w dziele wychowania". "Miejcie staranie o wychowanie religijne waszych dzieci. Posyłajcie je na lekcje religii" - zaapelowali członkowie komisji.