Władze rosyjskie próbują "uciszyć" laureata Pokojowej Nagrody Nobla z 2021 roku Dmitrija Muratowa, którego Moskwa w piątek dodała do swojej listy "zagranicznych agentów" - oświadczył w sobotę Norweski Komitet Noblowski.

"Dmitrij Muratow otrzymał w 2021 r. Pokojową Nagrodę Nobla za swoje wysiłki na rzecz promowania wolności słowa i wolności informacji, a także niezależnego dziennikarstwa. To smutne, że władze rosyjskie próbują teraz skłonić go do milczenia - napisał w oświadczeniu Berit Reiss-Andersen, przewodnicząca Norweskiego Komitetu Noblowskiego.

Dodała, że "oskarżenia pod jego adresem mają podłoże polityczne"

Dmitrij Muratow, redaktor naczelny niezależnej rosyjskiej "Nowej Gaziety" i laureat Pokojowej Nagrody Nobla, został w piątek wpisany przez ministerstwo sprawiedliwości Rosji na listę "agentów zagranicznych".

Noblistę oskarżono o "utworzenie i rozpowszechnianie wśród nieograniczonej liczby osób materiałów, stworzonych przez +agentów zagranicznych+" oraz "wykorzystywanie platform zagranicznych do szerzenia opinii, mających na celu kształtowanie negatywnego stosunku do polityki zagranicznej i wewnętrznej Federacji Rosyjskiej".

Muratow otrzymał Pokojową Nagrodę Nobla w 2021 roku wraz z dziennikarką z Filipin Marią Ressą. Kierowana przez Muratowa "Nowaja Gazieta" była jednym z ostatnich niezależnych mediów w Rosji. Po inwazji Rosji na Ukrainę władze wymusiły zawieszenie wydawania papierowej edycji gazety, a w lutym 2023 roku tytuł ostatecznie stracił licencję w Rosji. Grupa dziennikarzy na emigracji kontynuuje wydawanie internetowego pisma Nowaja Gazieta Jewropa.

Muratow w czerwcu 2022 roku zlicytował swój noblowski medal za 103,5 mln dolarów, a uzyskane w ten sposób pieniądze przeznaczył na pomoc dla ukraińskich dzieci-uchodźców.

