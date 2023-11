Komitet Obrony Sprawiedliwości: Należy jak najszybciej zakończyć działalność obecnej KRS i produkcję "neosędziów"

Należy jak najszybciej zakończyć działalność obecnej Krajowej Rady Sądownictwa; każdego tygodnia "produkowani są" nowi "neosędziowie" – zaapelowali w poniedziałek przedstawiciele Komitetu Obrony Sprawiedliwości. Wezwali też do uchwalenia projektu reformującego KRS autorstwa stowarzyszenia sędziowskiego Iustitia.

Liderzy Komitetu Obrony Sprawiedliwości, organizacji zrzeszającej przedstawicieli środowisk prawniczych, zwrócili uwagę podczas konferencji prasowej w poniedziałek, że Krajowa Rada Sądownictwa w ostatnim czasie nadal nominuje sędziów, a prezydent powołuje ich następnie na stanowiska. Jak dodali, dzieje się tak wbrew konstytucji i orzecznictwu europejskich trybunałów.

Ich zdaniem jest to "niespotykany w historii zamach na niezależność wymiaru sprawiedliwości, narażający Polskę na gigantyczne odszkodowania i funkcjonowanie w obrocie prawnym wadliwych wyroków". "Nowa Krajowa Rada Sądownictwa (...) to jest organ nielegalny, nie mieszczący się w ramach polskiej konstytucji i w ramach europejskich standardów" - ocenił adwokat Michał Wawrykiewicz.

"Naprawę państwa trzeba zacząć od fundamentów, a fundamentem sądownictwa jest KRS. Chcemy KRS, której Polacy będą mogli zaufać, która potrafi zreformować sądy, KRS która będzie prawdziwie niezależna od polityków. Mamy gotowy projekt ustawy, która sprawi, że będziemy mieli taką KRS. Apelujemy o to, aby ta ustawa została jak najszybciej uchwalona i podpisana przez prezydenta" - powiedział rzecznik prasowy stowarzyszenia sędziowskiego Iustitia sędzia Bartłomiej Przymusiński.

Z kolei prezes Iustitii sędzia Krystian Markiewicz przekonywał, że każdego tygodnia "produkowani są" nowi "neosędziowie", co jego zdaniem powoduje kolejne postępowania przed europejskimi trybunałami. Według niego w pierwszej kolejności Sejm powinien w uchwale stwierdzić niekonstytucyjność decyzji o powołaniu KRS w obecnym kształcie i tym samym zakończyć jej działalność. "W moim przekonaniu powinno stać się to jak najszybciej, bo każdy tydzień to jest kilkadziesiąt nowych ogłoszeń o stanowiskach sędziowskich. Uważam, że pierwsze posiedzenie Sejmu powinno być najlepszym takim momentem" - powiedział Markiewicz.

Jego zdaniem w następnej kolejności Sejm powinien uchwalić reformę KRS. "Potrzebne jest uchwalenie ustawy o KRS. Projekt, który przygotowaliśmy jest dobrą podstaw do tego, żeby taką procedurę legislacyjna wszcząć jak najszybciej. Liczymy na współprace z panem prezydentem" - zaznaczył Markiewicza.

W opublikowanym przed dwoma tygodniami przez PAP wywiadzie Markiewicz poinformował o szczegółach projektów ustaw o KRS i o sądach powszechnych przygotowanych przez Iustitię. Zgodnie z zapowiedziami, sędziowską cześć KRS będzie wybierać środowisko sędziowskie. Przy czym kandydatów na sędziów-członków KRS będą mogły zgłaszać też inne podmioty.

Projekty te przewidują też weryfikację sędziów powołanych przez obecną KRS. Ważne z mocy ustawy miałyby pozostać nominacje tzw. młodych sędziów, czyli asesorów, którzy zostali sędziami. Mają oni pozostać na swoich stanowiskach. Wszyscy inni sędziowie, którzy otrzymali awans przy udziale obecnej KRS mieliby wrócić na poprzednio zajmowane stanowiska. Orzeczenia wydane przez tych sędziów pozostałyby jednak ważne.

Komitet Obrony Sprawiedliwości KOS jest porozumieniem 13 organizacji zrzeszających sędziów, prokuratorów i inne zawody prawnicze. Jak czytamy na stronie KOS, organizacja monitoruje i archiwizuje przypadki wywierania politycznego nacisku na sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych i przedstawicieli innych zawodów prawniczych oraz zapewnia im pomoc prawną.