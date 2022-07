Komunikat CIS ws. korespondencji Przewodniczącego NSZZ "Solidarność" do Marszałek Sejmu (komunikat)

- Centrum Informacyjne Senatu informuje:

- Centrum Informacyjne Senatu informuje:

W nawiązaniu do pisma, które 27 lipca na ręce marszałek Sejmu Elżbiety Witek wystosował przewodniczący Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" Piotr Duda, CIS informuje, że Marszałek Sejmu niezwłocznie po złożeniu obywatelskiego projektu dotyczącego tzw. emerytur stażowych i otrzymaniu opinii Biura Analiz Sejmowych oraz Biura Legislacyjnego, nadała projektowi numer druku oraz skierowała go do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu, a następnie zaplanowała jego rozpatrzenie w porządku obrad, co nastąpiło 15 grudnia 2021 r. (pierwsze czytanie). Warto dodać, że pomimo złożonego w trakcie pierwszego czytania wniosku o odrzucenie projektu już na tym etapie prac, za dalszym jego procedowaniem w Komisji opowiedziała się przytłaczająca większość posłów - 426 na 444 biorących udział w głosowaniu. Wyniki głosowania

W związku z powyższym omawiany projekt ustawy obecnie jest w Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Jak wynika z planu prac tej Komisji na II półrocze 2022 r., jest w nim ujęte rozpatrzenie projektu obywatelskiego, którego dotyczy pismo Przewodniczącego "Solidarności". Komisja sejmowa zgodnie z Regulaminem Sejmu, jest organem Sejmu. Ma swoje własne uprawnienia, przewodniczącego, prezydium oraz określony w Regulaminie tryb procedowania.

Po sporządzeniu przez Komisję sprawozdania projekt trafi ponownie pod obrady plenarne.

