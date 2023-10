Komunikat MSZ w związku z sytuacją w Izraelu

- MSZ informuje:

Ambasada RP w Izraelu od początku kryzysu pozostaje w stałym kontakcie z obywatelami RP przebywającymi na miejscu. Sytuacja jest trudna i bardzo dynamiczna. Nie funkcjonują przejścia graniczne z Jordanią. Ministerstwo Spraw Zagranicznych wprowadziło czwarty, najwyższy poziom ostrzeżenia dla podróżujących na całym terytorium Izraela i odradza jakiekolwiek podróże do tego kraju.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaleca obywatelom RP, żeby nie opuszczali bezpiecznego schronienia do momentu wyklarowania się sytuacji. Apelujemy do naszych Rodaków przebywających w Izraelu o nawiązanie kontaktu z placówką, jeśli jeszcze tego nie zrobili. Można do tego wykorzystać adres mailowy lub numer alarmowy placówki.

Ambasada RP w Tel Awiwie, Biuro Przedstawiciela RP w Ramallah i Centrala MSZ pozostają w stałym kontakcie z partnerami międzynarodowymi i monitorują sytuację na miejscu. W działania zaangażowane są także polskie placówki w Libanie, Jordanii i Egipcie.

Ze względu na prawie całkowite zamknięcie lotniska oraz ograniczenia na przejściach granicznych, ewakuacja nie jest na chwilę obecną możliwa.

Prosimy o obserwowanie mediów społecznościowych placówek i MSZ, na których na bieżąco będą pojawiać się informacje ważne z punktu widzenia przebywających w Izraelu obywateli RP.

Prosimy ponadto o zapoznanie się z poniższymi zaleceniami bezpieczeństwa:

- Jeśli przebywasz w bezpiecznym miejscu - zostań tam. Największe niebezpieczeństwo grozi Ci podczas przemieszczania się po kraju - nie zmieniaj miejsca pobytu, chyba że w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia. Granice lądowe z Jordanią są zamknięte, a MSZ odradza próby przejazdu przez granicę z Egiptem.

- Nie jedź na lotnisko. Przejazd na lotnisko nie przybliży Cię do powrotu do kraju i będzie większym zagrożeniem, niż pozostanie w domu lub hotelu. Osoby, które już znajdują się na lotnisku, powinny tam na razie pozostać i nawiązać kontakt ze swoimi przewoźnikami.

- Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, skontaktuj się z placówką (w sytuacjach nagłych, wymagających pilnej interwencji konsula możliwy jest kontakt pod numerem telefonu: +972 547 444 106 lub e-mail: telaviv.wk.dyzurny@msz.gov.pl).

Podaj swoje miejsce pobytu i liczbę Polaków którzy z Tobą przebywają.

- Stosuj się do zaleceń miejscowych służb. Prosimy także o rejestrację w systemie Odyseusz (https://odyseusz.msz.gov.pl/).

- Pilnuj żeby Twój telefon był zawsze naładowany. Jeśli masz taką możliwość, kup wodę i coś do jedzenia.

- Sytuacja w Izraelu jest trudna i zmienia się z godziny na godzinę. Obserwuj media społecznościowe Ambasady RP w Tel Awiwie (https://twitter.com/PLinIsrael i https://www.facebook.com/polishembassy.telaviv/?locale=pl_PL). Będziemy za ich pośrednictwem informować o rozwoju sytuacji.

