Komunikat Podkomisji do Ponownego Zbadania Wypadku Lotniczego (komunikat)

Podkomisja do Ponownego Zbadania Wypadku Lotniczego informuje:

W związku z brakiem merytorycznej dyskusji nad wynikami prac Podkomisji zamieszczonymi w Raporcie oraz w załącznikach informujemy:

1. Raport z badania zdarzenia lotniczego z udziałem samolotu Tu-154M nad lotniskiem Smoleńsk-Siewiernyj na terenie Federacji Rosyjskiej w dniu 10 kwietnia 2010 r. jest jedynym obowiązującym stanowiskiem Państwa Polskiego w kwestii przyczyn katastrofy smoleńskiej. Dziś Podkomisja koncentruje się na przygotowaniu materiałów dla Prokuratury, Sądu oraz instytucji międzynarodowych, zebranych podczas ostatnich 6 lat, którymi nie dysponuje żadna instytucja w Polsce. Mamy też świadomość, że żaden inny zespół nie jest zdolny do merytorycznego wskazywania kłamstw, fałszerstw i absurdów narracji rosyjskiej. Od dwóch miesięcy Podkomisja oczekuje na profesjonalną dyskusję.

Do dnia dzisiejszego nikt jednak nie przedstawił merytorycznej polemiki kwestionującej podstawowe wyniki prac Podkomisji wskazujące, że przyczyną katastrofy było zniszczenie samolotu przez eksplozje. Świadczy to najlepiej o trafności wniosków Raportu. Tymczasem politycy i media przez lata wspierający narrację rosyjską wciąż oskarżają polskich pilotów, Prezydenta Kaczyńskiego i DSP gen. Andrzeja Błasika upowszechniając kłamstwa.

2. Klasycznym przykładem takich zachowań jest dezinformacja pana Macieja Laska, który chcąc udowodnić, że zniszczenie ciał ofiar katastrofy nie było spowodowane wybuchem przekonuje, że był to skutek uderzenia samolotu w ziemię z wielką siłą: "Ten samolot zderzył się z ziemią [z prędkością] ponad 1000 kilometrów na godzinę."

Jest to nie tylko sprzeczne z podstawową wiedzą lotniczą, ale przede wszystkim jest sprzeczne z zapisami w rejestratorach lotu, które wskazują, że samolot Tu-154M nr 101 miał prędkość około 270 km/h w chwili katastrofy. Tak więc argumentacja p. Laska jest absurdalna i tylko potwierdza prawdziwość ustaleń Podkomisji i bezsilność jej przeciwników. Jednak media i zwolennicy kłamstwa smoleńskiego upowszechniają te absurdalne tezy.

3. Zgodnie z wypowiedziami członków komisji Millera, które są dostępne Podkomisji, a których małą część przytaczamy poniżej, podjęli oni działania w Smoleńsku dopiero po około 33 godzinach od katastrofy. W tym czasie większość dowodów została już zabezpieczona przez Rosjan, którzy nie dopuścili Polaków do badania, gdyż nie reprezentowali oni oficjalnej Komisji, którą MON B. Klich powołał dopiero wieczorem 15 kwietnia.

Według wysłanych do Smoleńska ekspertów nie przeprowadzili oni samodzielnie na terenie katastrofy żadnych badań ograniczając się do korzystania z materiałów wskazanych im przez Rosjan. Był to także skutek decyzji przewodniczącego KBWLP p. E. Klicha wyznaczonego przez Donalda Tuska i realizującego politykę prorosyjską:

- "Pamiętajmy, że nie przeprowadziliśmy badania na miejscu katastrofy tylko jakby uczestniczyliśmy w procesie, który realizowała ekipa Federacji Rosyjskiej, więc jak nie mamy to nie mamy..." (protokół posiedzenia KBWL LP, 13 05 2011 r.).

- "E. Klich całkowicie był podporządkowany Rosjanom. (…) Tymczasem pierwsze dni po katastrofie miały kluczowe znaczenie dla zbieranych dowodów". Członkowie Komisji E. Klicha nie przeprowadzali części pomiarów licząc na to, że uzyskają je od strony komisji rosyjskiej".

- "E. Klich chronił interesy rosyjskie do tego stopnia, że wydał polecenie swoim podwładnym usunięcia z aparatów fotograficznych zdjęć ukazujących infrastrukturę lotniskową. Do wykonania jakiejkolwiek dokumentacji zdjęciowej konieczna była jego osobista zgoda".

- "E. Klich od początku założył, że wina leży po stronie polskich pilotów i na tej podstawie negował zbieranie pewnych dowodów".

- "Nie przeprowadzono wiec w sposób właściwy oględzin wraku, nie wykonano pełnej dokumentacji fotograficznej i nie dokonano profesjonalnego pomiaru brzozy".

- "Posiadaliśmy precyzyjny sprzęt pomocny do sporządzenia szkicu rozrzutu elementów płatowca, ale jego nie zdążyliśmy wykorzystać. Nie zdołaliśmy wykorzystać wykrywaczy metali. Nie mogę pojąć, jak MAK mógł zakończyć badanie bez wnikliwego przebadania gruntu na miejscu zdarzenia".

- "Prawdopodobnie wartość przeciążeniową przyjęto w trakcie badania na podstawie obrażeń ciał i może ona być obarczona dużym błędem, za który dziś nikt nie będzie chciał wziąć odpowiedzialności".- "Brak symulacji komputerowej ostatniego etapu lotu od uderzenia w brzozę do momentu upadku. Zakupiony program CAE FLIGHTSCAPE kanadyjskiego producenta służy tylko do animacji lotu, a nie do odtworzenia niszczenia konstrukcji. Dlatego zademonstrowana społeczeństwu symulacja lotu Tu-154 jest mało wiarygodna".

- "Istnieją uzasadnione wątpliwości czy KBWL LP wykonała w Smoleńsku wszystkie swoje czynności zgodnie z procedurą badania wypadków lotniczych […] Mam podstawy wątpić w prawidłowość przeprowadzonych czynności etapu wstępnego i dowodowego".

- "Sprawą powołania i opóźnienia w działaniu KBWLLP, a także poprawności jej funkcjonowania w Smoleńsku powinno zająć się Biuro Bezpieczeństwa Narodowego".

- "Do badania będzie należało w przyszłości powrócić".

4. Politycy PO i związane z nimi media twierdzą, że komisja J. Millera przeprowadziła badania wykluczające możliwość zniszczenia samolotu przez eksplozję. To cyniczne kłamstwo. Nic takiego nie miało miejsca, KBWL LP nie tylko nie uczestniczyła w wydobyciu lewych drzwi pasażerskich pasażerskich wbitych na metr w ziemię, ale ich nawet nie zbadała, podobnie jak zapasowego silnika, którego oględzin w ogóle nie przeprowadzono.

Jeszcze w sierpniu 2010 r. komisja Millera nie dysponowała żadnymi polskimi badaniami wraku, miejsca katastrofy i zniszczenia ciał ofiar, które by pozwalały stwierdzić, że nie doszło do wybuchu na pokładzie. Dlatego we wrześniu 2010 r. sporządzono listę zagadnień, które miały być zweryfikowane na miejscu katastrofy, w tym przede wszystkim "sprawdzenia, czy kadłub samolotu nie ma uszkodzeń charakterystycznych dla wybuchu". (patrz: załącznik do Raportu nr. 38). Jednak nigdy do takiego wyjazdu i badania nie doszło.

Komisja Millera nawet nie wykorzystała ekspertyzy rosyjskiej z września 2010 r., która wskazała, że centropłat został zniszczony na skutek działania ciśnienia wewnętrznego, które zdefiniowano jako "uderzenie hydrauliczne".

5. Przywołane tu działania polityków PO i części mediów mają na celu przywrócenie dezinformacji eliminującej odpowiedzialność strony rosyjskiej i W. Putina za zbrodnię smoleńską. Należy raz jeszcze powtórzyć, że nie podjęto żadnej próby merytorycznej dyskusji i nie przywołano żadnej przesłanki podważającej materiał dowodowy Raportu Podkomisji wskazującego na zniszczenie samolotu przez eksplozje.

Równocześnie te same media i politycy dzisiaj atakują Podkomisję, domagając się jej wyeliminowania aby móc bezkarnie upowszechniać kłamstwo smoleńskie i wspierać rosyjską narrację na temat przyczyn katastrofy smoleńskiej. A był to w istocie akt wojny informacyjnej wymierzony w Rzeczpospolitą Polską, jej Siły Zbrojne a przede wszystkim w ofiary zbrodni smoleńskiej, w tym w Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, DSP gen. A. Błasika i polskich pilotów.

6. Trzeba także przypomnieć, że ci sami politycy i te same media, które dziś dążą do zlikwidowania Podkomisji w przeszłości akceptowały i popierały prawie trzyletnią działalność komisji Macieja Laska, która funkcjonowała już po opublikowaniu raportu komisji Jerzego Millera, a jej celem było upowszechnianie tez tożsamych z rosyjską wersją katastrofy. Dziś dążą do tego by wiedza o rosyjskiej odpowiedzialności została na powrót ze świadomości społecznej wyeliminowana!

7. Jednocześnie pragniemy wskazać, wbrew prorosyjskim dezinformacjom, że w składzie Podkomisji znajdują się osoby z bogatym, kierunkowym wykształceniem i doświadczeniem w lotnictwie, m. in. absolwenci Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej, jak dr inż. Grzegorz Szuladziński (zajmuje się dynamiką konstrukcji, procesami rozpadu, odkształceń i wibracji w inżynierii lądowej, transporcie i technice wojskowej; wieloletni specjalista w zakresie badań skutków wybuchów i działania materiałów wybuchowych;. jeden z pionierów badania metodą elementów skończonych MES), prof. Wiesław Binienda (doktor inżynierii mechanicznej, nauczyciel akademicki, profesor i dziekan Wydziału Inżynierii Cywilnej (Department of Civil Engineering) w Kolegium Inżynierii (College of Engineering) University of Akron w Stanach Zjednoczonych, mgr inż. Janusz Bujnowski (specjalista od silników lotniczych, wydawca pisma ukazującego się w Kanadzie "Lotnictwo Teraz i Dziś"; były pracownik koncernu Boeinga). Należy też przywołać osobę dr. Kazimierza Nowaczyka, fizyka, absolwenta Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, wieloletniego pracownika naukowego University of Maryland w Baltimore (USA), prof. dr. hab. inż. Wojciecha Fabianowskiego, wykładowcę w Katedrze Chemii i Technologii Polimerów na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej, dr n.med. Krystynę Zieniuk, kierownika Pracowni Genetyki Molekularnej Zakładu Patomorfologii WIM, a także dr. Bogdana Nienałtowskiego, fizyka, akustyka, byłego pracownika naukowego Uniwersytetu Gdańskiego.

8. Szczególnie ważne miejsce w pracach Podkomisji zajmuje kapitan Janusz Więckowski, jeden z najbardziej doświadczonych polskich pilotów, z ogólnym nalotem 22000 godzin, w tym 2550 godzin na samolocie Tu-154 oraz 10800 godzin nalotu na samolocie Boeing 767, będący nadal czynnym instruktorem szkolenia samolotowego.

Raport Podkomisji wraz z 39 Załącznikami znajduje się na stronie internetowej pod poniższym adresem:https://podkomisjasmolensk.mon.gov.pl/pl/index.html

