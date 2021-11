Koncert "Nieustraszony Rotmistrz Pilecki" w Studio Koncertowym PR im. Witolda Lutosławskiego

W Studio Koncertowym Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego 29 listopada odbędzie się zorganizowany przez Fundację Projekt Patriotyzm koncert pt. "Nieustraszony Rotmistrz Pilecki". Widowisko w poetyckiej formie audiowizualnej opowiada o życiu polskiego bohatera.

"Okazją do organizacji koncertu jest 120. rocznica urodzin Witolda Pileckiego, która przypadała na 13 maja 2021 r." - napisano w przesłanej PAP informacji.

"Mateusz Luśnia - Prezes Fundacji Projekt Patriotyzm, a zarazem organizator dziewięciu edycji Warszawskiego Marszu Pileckiego chciał, aby zamiast marszu, który ze względu na epidemię nie mógł się odbyć w maju bieżącego roku, zorganizować wydarzenie, które poprzez formułę online dotrze do szerokiego grona odbiorców" - wyjaśniono.

Podkreślono, że "powodem organizowania corocznego marszu, a w tym roku koncertu" jest "chęć propagowania życiorysu i bohaterskich dokonań Witolda Pileckiego". "Chociaż może się wydawać, że jest on rozpoznawalny w kraju i zagranicą, to badania temu przeczą. Jeden z największych bohaterów drugiej wojny światowej, rotmistrz Witold Pilecki, to postać w Polsce nieznana" - napisano.

"Poprzez propagowanie wiedzy o jego życiu i bohaterskich dokonaniach chcemy uczyć, zwłaszcza młode pokolenie, kim był Rotmistrz Witold Pilecki, jak został wychowany, co miał w sercu i dlaczego dla Polski oddał to, co miał najcenniejsze - własne życie!" - czytamy w informacji o koncercie.

Wyjaśniono, że "scenariusz i reżyserię widowiska przygotował Dariusz Kowalski, a za produkcję muzyczną odpowiada Marcin Pospieszalski".

"Widowisko w poetyckiej formie audiowizualnej opowiada o życiu Rotmistrza Witolda Pileckiego i przede wszystkim jest skierowane do młodego grona odbiorców. Wśród artystów wystąpią, m.in.: Krzysztof Iwaneczko, Dariusz +Maleo+ Malejonek, Marika, Natalia Kawalec, Agnieszka Cudzich, Lidia Pospieszalska, Basia Pospieszalska, Tadek, Dariusz Kowalski i Marcin Kwaśny" - napisano w informacji.

Koncert odbędzie się 29 listopada o godz. 19.30 w Studio Koncertowe Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie.

Zapowiedziano, że "premiera widowiska online odbędzie się w 19 grudnia na kanale YouTube (http://bityl.pl/ZOiTy), w mediach społecznościowych i na stronie internetowej (http://patriotyzm.org/) Fundacji Projekt Patriotyzm".

Koncert został objęty Patronatem Honorowym m.in. Prezydenta RP Andrzeja Dudy oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Profesor Piotr Gliński.

Jego producentem i organizatorem jest Fundacja Projekt Patriotyzm.

Wydarzenie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu "Muzyka", realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca.