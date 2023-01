Koncert „Tych lat nie odda nikt” w Warszawie

15 stycznia w Teatrze Capitol odbędzie się koncert „Tych lat nie odda nikt” zorganizowany w ramach projektu Instytutu Pamięci Narodowej „Szlaki Nadziei. Odyseja wolności” . W hołdzie dla przedwojennych twórców Joanna Knitter-Posiewnik i Jan Konop Big Band zagrąją i zaśpiewają ich utwory.

"Zagramy utwory Jerzego Petersburskiego, Mariana Hemara, Henryka Warsa m.in. +To ostania niedziela+, którą rozpropagował Mieczysław Fogg, + Miłość ci wszystko wybaczy+ - kompozycję Henryka Warsa ze słowami Juliana Tuwima wykonywaną i rozsławioną przez Hankę Ordonównę. Wraz z kolegami zagramy w lekko swingowym klimacie, trochę akcentów latynoamerykańskich we współczesnej aranżacji" - powiedział PAP lider big bandu Jan Konop, dodając, że "mimo upływu 90 lat, utwory wykonywane na koncercie nie zestarzeją się nigdy i pozostaną na zawsze żywe i aktualne".

Podczas koncertu "Tych lat nie odda nikt" w stołecznym Teatrze Capitol przy ul. Marszałkowskiej wystąpią Jan Konop Big Band i solistka Joanna Knitter-Posiewnik.

Przybliżą oni twórczość najpopularniejszych kompozytorów i autorów tekstów m.in. Jerzego Petersburskiego, Mariana Hemara, Henryka Warsa i Alfreda Schutza głównie z lat 1918-39.

"W przeciwieństwie do większości współczesnych utworów, te mają melodię, rytm i tekst. To dzieła na najwyższym poziomie. Szpilman, Wars, Hemar, Tuwim - to prawdziwa muzyka. Pod względem muzycznym i tekstowym ich utwory przewyższają zdecydowaną większość tego co, po powstaje obecnie" - ocenia Konop.

"Tych lat nie odda nikt" to okazja, by posłuchać muzyki okresu międzywojennego i wojennego stanowiącej tło ważnych dla Polski wydarzeń. Nowe i nietypowe aranżacje przygotowano na potrzeby projektu "Artyści Andersa".

Wydarzenie jest realizowane w ramach międzynarodowego projektu Instytutu Pamięci Narodowej "Szlaki Nadziei. Odyseja wolności" i stanowi hołd muzyków młodego pokolenia dla najwybitniejszych przedwojennych polskich artystów.

Joanna Knitter-Posiewnik to wokalistka, absolwentka Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego i Akademii Muzycznej w Gdańsku. Laureatka nagrody głównej (z Blues & Folk Connection) w konkursie: festiwalu Blues Aperitiv w Šumperku (Czechy 2014); Sopockiej Muzy dla Młodych Twórców (2010); specjalnego wyróżnienia Billy'ego Harpera podczas Zmagań Jazzowych w Szczecinie (2006) oraz nagrody indywidualnej Ogólnopolskiego Przeglądu Młodych Zespołów Jazzowych i Bluesowych w Gdyni w 2005 r.

Jan Konop Big Band jest orkiestrą założoną z inicjatywy trójmiejskich muzyków. Powstały na początku 2009 roku w Gdańsku zespół to studenci i absolwenci Wydziału Jazzu Akademii Muzycznej w Gdańsku, Katowicach, Wrocławiu, Poznaniu oraz Łodzi. Orkiestra wykonuje i propaguje muzykę jazzową i bigbandową. Składa się z sekcji dętej oraz sekcji rytmicznej.