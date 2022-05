Konfederacja chce, by policjanci mieli wyraźne numery identyfikacyjne na mundurach

Konfederacja szuka poparcia dla projektu nowelizacji ustawy o Policji, która ich zdaniem miałby ukrócić bezkarność niektórych funkcjonariuszy, jak tych interweniujących podczas Święta Niepodległości w 2020 roku. Partia przekonuje, że wystarczą wyraźne numery identyfikacyjne na mundurach.

"Konfederacja chciałaby pomóc w ukróceniu bezkarności policji i w tym celu przygotowaliśmy projekt ustawy, który będzie orzekał, że na umundurowaniu policjanta zawsze musi znajdować się jakiś jego numer identyfikacyjny" - poinformował podczas konferencji prasowej w Sejmie poseł sprawozdawca ustawy Dobromir Sośnierz.

Autor ustawy Jakub Kalus z biura prawnego Konfederacji przekonywał, że "system nie broni dziś obywateli poszkodowanych przez policję, ale broni bandytów w mundurach".

W tym kontekście Kalus przypomniał, że na początku maja br. prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień przez policjantów w kaskach i maseczkach, ale bez identyfikatorów na mundurach. Doszło do tego podczas interwencji na stacji Warszawa-Stadion, już po zakończeniu Marszu Niepodległości 11 listopada 2020 roku. A powodem umorzenia śledztwa, wszczętego w marcu 2021 roku przez Prokuraturę Rejonową Warszawa-Praga Południe, było "niewykrycie sprawców przestępstw opisanych w kodeksie karnym jako przekroczenie uprawnień oraz naruszenie nietykalności".

"Spałowano mnóstwo uczestników, w tym dziennikarzy i osoby postronne. Taka sytuacja to nie jest pierwszy raz. Od dekady Marsze Niepodległości spotykają się z działaniami bezprawnymi, podobnie jak od dekad szykanowane są środowiska kibicowskie, oraz podobnie byli szykanowani obywateli w trakcie stanu epidemii. Konfederacja wychodzi naprzeciw tym problemom" - oświadczył Kalus.

Partia proponuje więc wprowadzenie oznakowania policyjnych mundurów w widocznych miejscach, zwłaszcza na nakryciach głowy. Policjanci mieliby być oznakowani poprzez numery identyfikacyjne, co pozwoliłoby szybko potwierdzić tożsamość funkcjonariuszy dopuszczających się przekroczenia kompetencji.

Poseł Konrad Berkowicz oświadczył, że jest zwolennikiem ograniczania kompetencji państwa, ale nie w kwestiach związanych z zachowaniem bezpieczeństwa.

"Państwo powinno mieć silną, dobrze sfinansowaną i skuteczną, mająca autorytet policję. Jednak problem polega na nadużywaniu władzy. I chodzi nam jedynie o to, aby dało się pociągnąć taką osobę, która przekroczyła swoje uprawnienia, do odpowiedzialności" - podkreślił.

"Szanowni policjanci, nie po to wstępowaliście do tej zaszczytnej służby, żeby się wami wyręczali politycy tej, czy innej formacji, żeby wami pomiatali, żeby waszą osobistą godność i honor waszej służby rozmieniali na drobne delegując was do wykonywania zadań, które są bezprawne, bezpodstawne, nielegalne i niegodziwe" - mówił z kolei poseł Grzegorz Braun.

Po brutalnej interwencji grupy policjantów na stacji Warszawa-Stadion funkcjonariusze zapewniali, że wcześniej kibice i narodowcy ich sprowokowali, m.in. obrzucając kamieniami. Policja późnej przepraszała za te zajścia.

Rzecznik Komendy Stołecznej Policji nadkom. Sylwester Marczak oświadczył potem, że "ważne jest przyznanie się do błędów, które zostały potwierdzone po przeprowadzeniu czynności kontrolnych". "Przepraszamy za sytuacje, które były niepotrzebne" - mówił Marczak odnosząc się do użycia pałek służbowych oraz granatu hukowego wobec dziennikarzy.

Z inicjatywą ustawodawczą może wystąpić m.in. grupa co najmniej 15 posłów. W kole Konfederacja jest 11 posłów.