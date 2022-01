Konfederacja: nowela Prawa oświatowego ma podporządkować wszystko pod ministra edukacji

Kierunek, który obrała ta reforma jest kierunkiem wstecznym, który ma podporządkować wszystko pod ministra edukacji – powiedział o projekcie ustawy Prawo oświatowe poseł Konfederacji Artur Dziambor podczas wtorkowego posiedzenia połączonych Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Obrony Narodowej.

W trakcie pierwszego czytania rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo oświatowe, zmierzającej do wzmocnienia roli kuratorów oświaty, poseł Dziambor podczas swojego wystąpienia podkreślił, że "już dzisiaj kuratorzy są wykonawcami woli i poleceń ministra edukacji".

"Ta ustawa ma doprowadzić do sytuacji, że dyrektor jest wykonawcą woli ministra. Dzisiaj w ustawach nie ma mowy o żadnej autonomii szkół. Ale poważny rząd i poważne myślenie o przyszłości edukacji to myślenie o jej pełnej decentralizacji, która mogłaby pomóc, by w przyszłości szkoły konkurowały o ucznia i mogły prowadzić programy edukacyjne niezależne, w których ani kuratorium ani ministerstwo nie musi partycypować" - podkreślił i dodał, że w projekcie są niebezpieczne zapisy dotyczące 14-dniowego okresu wygaśnięcia mandatu.

"Ten kierunek, który obrała ta reforma jest kierunkiem wstecznym, który ma podporządkować wszystko pod ministra edukacji. Dzisiaj, gdy rządzi Prawo i Sprawiedliwość to taki układ dla Prawa i Sprawiedliwości i ministra jest bardzo korzystny, bo będzie mógł w ciągu najbliższego roku, dwóch wymienić wszystkich dyrektorów szkół, jeżeli nie będą mu się podobali" - dodał.

Na koniec Dziambor zwrócił się do posłów PiS-u. "Mam jedno pytanie i przemyślenie pod rozwagę dla posłów PiS-u, którzy będą popierali tę ustawę. Czy jesteście pewni, że w 2023 roku wygracie wybory i będziecie mogli korzystać z tych gigantycznych przywilejów, jakie w tym momencie chce sobie nadać minister Czarnek?" - podsumował.

Obecny na posiedzeniu poseł Mirosław Suchoń (Polska 2050) podkreślił, że edukacja, dopływ wykształconych ludzi rozwijających naukę i gospodarkę to jedno z najważniejszych wyzwań państwa. "Przed naszym systemem edukacji te wyzwania są cały czas aktualne, zarówno współczesne jak i przyszłe. To jest problem, z którym system sobie nie radzi, choćby patologiczny system finansowania, który powoduje, że w wielu miejscach edukacja jest rozpatrywana nie jako szansa i wyzwanie, ale jako koszt" - powiedział.

Dodał, że z pewnością nie jest rozwiązaniem "utworzenie kolejnego urzędu super nadzoru kuratorskiego, który de facto będzie w sposób jednoosobowy i bardzo znaczący wpływał na proces edukacji". "Czy ministerstwo planuje zmiany w doborze kuratorów i w zakresie patologicznego systemu finansowania. Czy rząd rozważa zmiany w tym obszarze i czy są prowadzone jakiekolwiek prace?" - podsumował Suchoń.