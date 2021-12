Konfederacja o walce z inflacją: PiS gasi pożar benzyną

PiS kopiuje w tarczy antyinflacyjnej nasze dobre pomysły, ale dodaje też swoje - beznadziejne, propagandowe – ocenili w środę posłowie Konfederacji. Ich zdaniem rozwiązania osłonowe prowadzą do jeszcze wyższej inflacji, co przypomina gaszenie pożaru benzyną.

"Pomysły dobre, które skopiowali od nas, są niestety przykryte beznadziejnymi, propagandowymi pomysłami, jak zwykle pod utrzymanie wysokiego poparcia elektoratu" - ocenił poseł Artur Dziambor podczas konferencji prasowej w Sejmie. Przekonywał, że rząd "nie ma żadnego pomysłu, żeby z inflacją walczyć".

W tym kontekście poseł Michał Urbaniak przypomniał niedawne wypowiedzi prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego o tym, że nie ma potrzeby obniżać akcyzy na paliwo i porównał je z obecnymi propozycjami rządu. Przekonywał jednocześnie, że okresowe obniżenie podatków, w tym akcyzowego, jest niewystarczające przy szybko rosnącej inflacji. Zwrócił uwagę, że przy 8 proc. inflacji, "pieniądze są przepalane" w tempie "prawie jednej pensji w ciągu roku".

Z kolei poseł Krzysztof Bosak uważa, że źródłem "dramatycznego" wzrostu cen ciepła i energii elektrycznej jest unijny system handlu uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla.

"Ciepłownie, często lokalne, samorządowe, są zmuszone do wykupu certyfikatów, które są spekulacyjnym instrumentem finansowym, którego cena wzrosła w ciągu ostatniego roku o 156 proc." - ocenił.

Ponadto według Bosaka Konfederacja "zawsze krytykowała takie konstrukcje eurokratów", natomiast "nie kontestowały" ich rządy Beaty Szydło i Mateusza Morawieckiego.

"Z każdym rokiem rządów PiS-u Polska była wmanewrowywana w ten system coraz głębiej. A teraz nagle okazuje się, że w tej sprawie rząd widzi przyczynę inflacji i będzie na Radzie Europejskiej zwracał się o reformę tego systemu. Przecież to +musztarda po obiedzie+" - powiedział.

Wiceprzewodniczący koła Konfederacji zaznaczył, że na szczycie UE w grudniu ub. roku, premier Morawiecki zgodził się na zaostrzenie celów polityki energetycznej Unii Europejskiej, czyli na zaostrzenie celu redukcji gazów cieplarnianych do 55 proc. w 2030 r. (w porównaniu z 1990 r.).

Według Bosaka zapowiadane przez rząd tymczasowe obniżenie niektórych podatków przypomina "metodę wprowadzenia kozy i wyprowadzenia kozy, i zaprezentowania się jako dobrodziej". "Nie ma zgody, żeby rząd, likwidując cześć podwyżek, które sam spowodował, występował w tej chwili w roli Świętego Mikołaja" - ironizował.

Odnosząc się do proponowanej przez rząd PiS tarczy osłonowej, Bosak przekonywał, że "jeszcze głębsze rozwijanie systemu transferów społecznych tylko inflację napędzi". "To polityka całkowicie niekonsekwentna, to gaszenie pożaru benzyną" - podsumował.

Poseł Dobromir Sośnierz przypomniał, że w tarczy antyinflacyjnej Konfederacji są takie projekty ustaw jak "Tanie paliwo" czy "Prąd bez VAT", gdzie proponuje zmiany podatkowe nie okresowe, tylko na stałe. Wspomniał też o postulacie "likwidacji jedną ustawą" 15 podatków i opłat oraz o pomyśle wprowadzenia "zakazu dodruku pieniądza". Podtrzymał ponadto postulat Bosaka z kampanii prezydenckiej o zerowym VAT na produkty żywnościowe. "To na stałe może się przeciwstawić tej PiS-owskiej drożyźnie" - przekonywał D. Sośnierz.

Rada Ministrów przyjęła we wtorek projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej, wprowadzający m.in. obniżkę akcyzy na paliwa silnikowe. Wśród najważniejszych wprowadzonych rozwiązań w komunikacie CIR wymieniono obniżenie od 20 grudnia 2021 r. do 31 maja 2022 r. wysokości akcyzy na paliwa do minimalnego poziomu dopuszczalnego w Unii Europejskiej. Dodatkowo paliwa od 1 stycznia do 31 maja przyszłego roku zostaną zwolnione z podatku od sprzedaży detalicznej.

W projektowanej ustawie zapisano także zmniejszenie stawki akcyzy na energię elektryczną od 31 stycznia do 31 maja 2022 r. oraz zwolnienie z akcyzy energii elektrycznej, które również będzie obowiązywać do 31 maja 2022 r.

"Przyjęte przepisy realizują część zapowiedzi premiera Mateusza Morawieckiego przedstawionych w ramach tzw. tarczy antyinflacyjnej" - napisano w komunikacie Centrum Informacyjnego Rządu opublikowanym po wtorkowym posiedzeniu Rady Ministrów. Dodano, że pozostałe działania w ramach tarczy antyinflacyjnej zostaną wprowadzone "w kolejnych rozporządzeniach i ustawach".

Jak mówił we wtorek premier, dla gospodarstw domowych zostaną wprowadzone dodatki osłonowe, gdyż nie ma możliwości zniesienia VAT na produkty żywnościowe. "Analizy, które przychodzą z UE, nie pozwalają na to. W związku z tym wzięliśmy tę kwotę, która przypadałaby na ten uszczuplony VAT i przełożyliśmy ją na dodatek osłonowy. Czyli 6,8 mln gospodarstw domowych, a więc 15-20 mln ludzi skorzysta z tego" - powiedział.

"Podjęliśmy decyzję co do dodatku osłonowego. Gdyby przyszła taka decyzja z KE, że jest to możliwe, zgodne z dyrektywą VAT i że możemy to zrobić, to na pierwsze półrocze przyszłego roku aby zamortyzować koszty inflacji zniesiemy VAT z tego poziomu, który dzisiaj jest, do zera na artykuły żywnościowe, zwłaszcza te pierwszej potrzeby" - mówił.

Jak opisywał szef rządu, z dodatku będą mogły skorzystać osoby, które spełniają kryterium dochodowe na osobę w gospodarstwie domowym, a z dopłat skorzystają "przede wszystkim (...) seniorzy, emeryci, ale także bardzo wiele polskich rodzin, które dzisiaj odczuwają ból związany z inflacją".

Według Morawieckiego wart 10 mld zł pakiet antyinflacyjny oznacza, że gospodarstwo domowe otrzyma ok. 700 zł rocznie dodatku związanego z inflacją.