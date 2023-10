Konfederacja podtrzymuje wcześniejszą deklarację: nie wejdziemy w koalicję z PiS

Liderzy Konfederacji jeszcze przed wyborami zapewniali, że ich ugrupowanie nie wejdzie w koalicję ani z PiS, ani z Koalicją Obywatelską. We wtorek, 16 października, podtrzymali tę deklarację. Najpierw zrobił to Przemysław Wipler, a potem Krzysztof Bosak.

Już na wiele tygodni przed wyborami w politycznych analizach zauważano, że jeśli PiS nie zdobędzie samodzielnej większości (a na taki scenariusz od miesięcy wskazywały sondaże), to najbardziej naturalnym jego koalicjantem będzie Konfederacja.

To prawicowe ugrupowanie miało też niezłe notowania w sondażach, na tyle wysokie, że wydawało się niemal pewne, iż PiS wraz z Konfederacją będzie miał sejmową większość. Liderzy tej prawicowej partii zarzekali się jednak, że po wyborach nie wejdą w koalicję ani z PiS, ani z KO.

To z kolei miało uniemożliwić utworzenie rządu przez jedno z tych ugrupowań. - Mówiłem, że Konfederacja musi mieć tylu posłów, żeby zablokować powstanie rządu PiS-u lub KO. To się nie udało - powiedział we wtorek, 16 października, Sławomir Mentzen, jeden z liderów Konfederacji.

Ale mimo to teraz, już po wyborach, politycy tego ugrupowania podtrzymują swą wcześniejszą deklarację, że Konfederacja nie wejdzie w koalicję z żadną z dwóch największych partii w Polsce.

Najpierw, komentując sondażowe wyniki, zabrał głos w tej sprawie Przemysław Wipler. - Nic się nie zmieniło i nadal nie ma mowy o koalicji z Prawem i Sprawiedliwością - powiedział w rozmowie z Onetem.

Potem w mediach społecznościowych odniósł się do tego Krzysztof Bosak, współprzewodniczący Konfederacji. "W związku z licznymi pytaniami dziennikarzy pragnę poinformować, że nasza deklaracja z kampanii wyborczej, że nie wejdziemy w koalicję ani z PiS ani z PO, dzień po wyborach jest nadal aktualna" - napisał. "Nie sprzedamy się. Będziemy dobrze reprezentować naszych wyborców".