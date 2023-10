Konfederacja popełniła duży błąd i zapłaciła za to w wyborach

Rządzący, którzy w ostatnich dniach kampanii podsycali konflikt, tracą władzę. Przy tak dużej frekwencji łączny wynik opozycji będzie na historycznie wysokim poziomie - komentuje dla WNP.PL politolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. Jarosław Flis.





Wyniki przedstawione po godzinie 21 nie są do końca pewne, bowiem obarczone są błędem około 3 punktów procentowych w jedną lub drugą stronę. Poza tym, bardzo trudno przyjąć je jako wiarygodne, bowiem pominięto w nich bardzo dużą liczbę głosujących zagranicą. W komisjach poza krajem oddano przypuszczalnie ponad 600 tysięcy głosów - najwięcej w historii.

- Mamy sygnalne informacje z badania exit poll, które generalnie są zgodne z tym, co wiedzieliśmy wcześniej. Zaskoczeniem, powiem nawet dużym zaskoczeniem, jest wynik Konfederacji. Oczywiście wiele może się jeszcze zmienić. Jednak jeśli partii rządzącej brakuje 20 mandatów, to raczej nikt nie ma złudzeń, co do uzyskania większości. Dla mnie ta mobilizacja jest niesamowita, pokazuje zupełnie nowe zjawisko - mówi w rozmowie z WNP.PL politolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. Jarosław Flis.

Coraz więcej sygnałów wskazuje na to, że Prawo i Sprawiedliwość, pomimo tego że podejmie próbę stworzenia nowego rządu, nie będzie w stanie wykonać tego zadania. Słaby, nadspodziewanie słaby wynik Konfederacji praktycznie uniemożliwia partii Jarosława utworzenie większościowej koalicji w Sejmie, czyli dysponującej 231 głosami.

- Łączny wynik partii opozycyjnych, mówię o ilości oddanych głosów na trzy komitety wyborcze, będzie najwyższy w historii. Może się zdarzyć, że w stosunku do zaprezentowanego wyniku PiS straci, to ma ogromne znaczenie przy przewidywanym rezultacie Konfederacji. Tu jedna uwaga dotycząca tego ugrupowania. Najgorzej w wyborach wypadają partie, które nie wiadomo, czy są po stronie rządu, czy opozycji. Taki brak opowiedzenia się przyniósł im wynik zbliżony do tego z ostatnich wyborów parlamentarnych w 2019 roku - komentuje prof. Jarosław Flis.