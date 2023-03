Konfederacja proponuje, by kwota wolna od podatku była dwunastokrotnością płacy minimalnej

Stała kwota wolna od podatku nie odpowiada rzeczywistości, powinna ona być dwunastokrotnością płacy minimalnej, co roku powinien też być waloryzowany o wskaźnik inflacji II próg podatkowy - uważają posłowie Konfederacji.

"Konfederacja proponuje, by kwota wolna od podatku, to była dwunastokrotność płacy minimalnej, dlatego że stała kwota wolna od podatku, to jest coś, co nie odpowiada rzeczywistości" - powiedział poseł Robert Winnicki na piątkowej konferencji prasowej.

Według niego, kwota wolna od podatku jako dwunastokrotność płacy minimalnej oznacza, że przestałby działać mechanizm, w którym - jak mówił - tak naprawdę państwo zarabia najwięcej na podniesieniu płacy minimalnej. "Ponieważ podnoszenie tej płacy, a jednocześnie niepodnoszenie kwoty wolnej od podatku sprawia, że to właśnie najmniej zarabiający Polacy płacą tego podatku coraz więcej" - powiedział poseł.

Dodał, że "to jest bardzo prosta zasada, że w momencie, kiedy rośnie płaca minimalna, powinna rosnąć kwota wolna od podatku, dwunastokrotność dokładnie".

Kwota wolna od podatku, to część dochodów pracownika, która jest zwolniona z podatku PIT. Kwota ta wynosi obecnie 30 tys. zł. Od 1 stycznia minimalne wynagrodzenie brutto za pracę wzrosło z 3 010 zł do 3 490 zł, od lipca wzrośnie do 3 600 zł.

Winnicki powiedział, że drugim postulatem Konfederacji jest coroczna waloryzacja drugiego progu podatkowego o wysokość inflacji. Drugi próg podatkowy - powyżej 85 528 zł, od nadwyżki ponad tę kwotę podatek dochodowy wynosi 32 proc.

"Polacy w tej chwili nie bogacą się, tylko biednieją" - mówił na konferencji inny polityk Konfederacji b. poseł Jacek Wilk.

"W zastraszającym tempie rośnie liczba osób poniżej progu ubóstwa, przeciętny Polak zarabia coraz mniej i coraz mniej może kupić. Dlatego jeszcze raz przypominamy się i postulujemy, aby wprowadzić zasadę waloryzowania po pierwsze kwoty wolnej poprzez dwunastokrotność płacy minimalnej, a po drugie waloryzowania drugiego progu podatkowego o wielkość inflacji rocznej" - powiedział Wilk.