Konfederacja proponuje nową ustawę o PIT - m.in. likwidację drugiego progu podatkowego i podatku od oszczędności

Likwidacja drugiego progu podatkowego, kwota wolna w wysokości 12-krotności płacy minimalnej, likwidacja podatku od oszczędności, brak podatku dochodowego dla osób do 26 roku życia prowadzących działalność gospodarczą - to niektóre propozycje podatkowe przedstawione w środę przez Konfederację.

Posłowie Krzysztof Bosak - szef koła Konfederacji i Konrad Berkowicz przedstawili w środę propozycję swego ugrupowania nowej ustawy o PIT.

Zakłada ona m.in. wprowadzenie kwoty wolnej jako 12-krotności płacy minimalnej, likwidację drugiego progu podatkowego, rozszerzenie ulgi dla młodych - osoby prowadzące działalność gospodarczą do 26 roku życia miałyby nie płacić podatku dochodowego, likwidację podatku od oszczędności, a także pakiet uproszczeń przepisów dla przedsiębiorców.

Jednocześnie pozostawione miałyby byc najważniejsze ulgi, takie jak ulga na dziecko, ulga rehabilitacyjna i ulga dla młodych. Nowa ustawa o PIT ma mieć, według Konfederacji, tylko 42 strony.

Według posła Berkowicza, Konfederacja proponuje też wprowadzanie zasady, że odsetki od kredytu na mieszkanie lub na dom będą zwolnione z podatku dochodowego. Spowoduje to, podkreślał poseł Konfederacji, że "państwu zacznie zależeć na tym, by koszty kredytu nie były wysokie".

"Ten projekt, który przedstawiamy to jest swojego rodzaju rewolucja podatkowa, zmiana kompleksowa, przemyślana, otwarta na konsultacje i element szerszego pakietu zmian" - mówił poseł Bosak.

Dodał, że to element nowego systemu podatkowego, z którego, będą korzystać pracujący Polacy. "To system, który będzie bardziej sprawiedliwy, ponieważ więcej owoców naszej pracy będzie zostawać w naszych kieszeniach, a nie trafiać w zarząd polityków, którzy następnie będą robić festiwal populizmu i dobroczynności i udając dobrodziejów będą rozdawać nie swoje pieniądze" - powiedział szef koła Konfederacji.

Poseł Berkowicz przekonywał, że Konfederacja wychodzi z propozycję radykalnego uproszczenia systemu podatkowego, bo "mamy jeden z najbardziej skomplikowanych systemów podatkowych".

30 lat temu, dodał, ustawa o podatku PIT liczyła 40 stron. "Po 30 latach rządów lewicy, PO i PiS mamy ustawę o jednym z kilkudziesięciu podatków, która liczy 521 stron" - powiedział Berkowicz. Dodał, że "to niesamowicie rozrośnięty i skomplikowany system podatkowy, który powoduje, że nie tylko zwykli Polacy, ale przedsiębiorcy a nawet urzędy gubią się w tym systemie podatkowym".

Berkowicz powiedział, że Konfederacja przedstawia swoje propozycje, bo chodzi też o to, by system podatkowy w Polsce był konkurencyjny i by sprowadzać do Polski firmy z zagranicy, "które będą budować polską gospodarkę".