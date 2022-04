Konfederacja przeciwko zwolnieniu uchodźców z podatków

Konfederacja zajmuje stanowisko w sprawie senackiego projektu ustawy o zwolnieniach podatkowych dla obywateli Ukrainy. "Zrobimy wszystko, aby te przepisy nie weszły w życie" - zadeklarowali w czwartek politycy tej formacji.

Przedstawiciele Konfederacji zapowiedzieli protest przeciwko senackiemu projektowi ustawy o zwolnieniu z niektórych podatków obywateli Ukrainy i Białorusi, którzy zamieszkali w Polsce w okresie od 24 lutego 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy.

"Dyskryminowanie Polaków we własnym kraju to aberracyjny pomysł, któremu się zdecydowanie przeciwstawiamy" - powiedział polityk Konfederacji Jacek Wilk na czwartkowej konferencji prasowej.

Jak stwierdził, działania Senatu są "absurdalne". Mówił o niezgodności ustawy z konstytucją, która przyznaje każdemu obywatelowi równość wobec prawa. "Robiąc tego typu zróżnicowanie dajemy przywilej określonej grupie podatników, co powoduje, że inny podatnicy są dyskryminowani na gruncie prawa fiskalnego i prawa podatkowego" - oświadczył. Dodał, że sytuacja mieszkańców Ukrainy jest zła i należy im pomóc, ale należy robić to z głową.

Zdaniem przedstawicieli Konfederacji, ustawa przyniesie więcej szkód niż korzyści. Jak podkreślali, zwolnienie uchodźców z podatku dochodowego doprowadzi do wypchnięcia Polaków z rynku pracy, co wywoła napięcia społeczne.

Podczas wtorkowego głosowania Senat przyjął projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw podatkowych w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy. Senacki projekt przewiduje zwolnienie z niektórych podatków obywateli Ukrainy i Białorusi, którzy od 24 lutego 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. przenieśli miejsce zamieszkania do Polski.

Uchodźcy nie będą musieli płacić PIT i CIT. Będą też zwolnieni z podatku od spadku i darowizn. Ustawa proponuje także tzw. ulgi na straty wojenne "tj. prawa do odliczenia przez przedsiębiorcę odpowiednio od podstawy obliczenia podatku, od podstawy opodatkowania albo od przychodu kwoty stanowiącej 200 proc. strat powstałych w okresie od 24 lutego 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. w wyniku utraty lub uszkodzenia na terytorium Ukrainy, Republiki Białorusi lub Federacji Rosyjskiej towarów lub środków trwałych". Ponadto projekt przewiduje rozszerzenie zakresu beneficjentów tzw. ryczałtu od przychodów zagranicznych o obywatela Ukrainy lub Białorusi, który od 24 lutego 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. przeniósł miejsce zamieszkania z Ukrainy lub Białorusi do Polski w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy, przy jednoczesnym obniżeniu wysokości płaconego ryczałtu w okresie 3 kolejnych lat podatkowych z kwoty 200 000 zł do kwoty 50 000 zł za rok podatkowy.